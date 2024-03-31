Uğur Dündar Ekrem İmamoğlu'nun Kazanma İhtimalini Yorumladı: Orhan Gencebay Detayı Herkesi Güldürdü!

Aylardır ülke gündemini meşgul eden yerel seçimler sona erdi. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla birlikte heyecan daha da arttı. SZC ekranlarında açıklanan sonuçları yorumlayan Uğur Dündar'ın, Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimalini yorumlarken bahsettiği Orhan Gencebay detayı herkesi güldürdü.