Uğur Dündar Ekrem İmamoğlu'nun Kazanma İhtimalini Yorumladı: Orhan Gencebay Detayı Herkesi Güldürdü!
Uğur Dündar Ekrem İmamoğlu'nun Kazanma İhtimalini Yorumladı: Orhan Gencebay Detayı Herkesi Güldürdü!
Aylardır ülke gündemini meşgul eden yerel seçimler sona erdi. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla birlikte heyecan daha da arttı. SZC ekranlarında açıklanan sonuçları yorumlayan Uğur Dündar'ın, Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimalini yorumlarken bahsettiği Orhan Gencebay detayı herkesi güldürdü.
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Yerel seçimlerde oy kullanma süresinin sona ermesinin hemen ardından heyecanlı bekleyiş başladı.
Yayın yasağının kalkmasıyla da milyonlarca insan ekran karşısındaki yerini alarak sonuçları beklemeye başladı.
SZC ekranlarında moderatörlük yapan Fatih Portakal'ın programına konuk olan isimlerden biri de Uğur Dündar oldu.
Henüz yayın yasağı kalkmadan olası sonuçlar üzerine konuşmaya başlanılan programda Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimaliyle ilgili yorumda bulundu.
Dündar'ın "“Ekrem İmamoğlu eğer bir zafer kazanırsa sadece Murat Kurum’a karşı değil, Cumhurbaşkanına, 17 bakana ve Orhan Gencebay’a karşı bir zafer kazanmış olacak.” demesi üzerine Orhan Gencebay detayı güldürdü.
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