Tüm İstatistik Şirketleri Yeşil Burun Adaları'nın Başarma Şansını %1 Görüyordu Ama Başardılar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atan Yeşil Burun Adaları, ilk kez yer aldığı organizasyonda adını son 32 turuna yazdırdı. Yaklaşık 525 bin nüfuslu ada ülkesi, bu sonuçla Dünya Kupası tarihinde eleme aşamasına yükselen en düşük nüfuslu ülke olarak kayıtlara geçti.

H Grubu'ndaki son karşılaşmasında Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalan Yeşil Burun Adaları, gözünü aynı saatte oynanan İspanya-Uruguay mücadelesine çevirdi. İspanya'nın rakibini mağlup etmesiyle grup ikinciliğini garantileyen futbolcular, bitiş düdüğünü saha içinde cep telefonundan takip etti. Sonucun netleşmesinin ardından hem oyuncular hem de tribünlerdeki taraftarlar tarihi başarıyı büyük coşkuyla kutladı.

Turnuvaya İspanya karşısında aldığı sürpriz puanla başlayan Yeşil Burun Adaları, ikinci maçında iki kez dünya şampiyonu Uruguay ile 2-2 berabere kaldı. Grup aşamasını yenilgi almadan tamamlayan ada ülkesi, sergilediği mücadeleci futbolla 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çeken hikâyelerinden biri olmayı başardı.