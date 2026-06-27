Tüm İstatistik Şirketleri Yeşil Burun Adaları'nın Başarma Şansını %1 Görüyordu Ama Başardılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 FIFA Dünya Kupası'nın sürpriz ekiplerinden Yeşil Burun Adaları, ilk kez mücadele ettiği turnuvada tarihi bir başarıya imza attı. Yaklaşık 525 bin nüfusa sahip ada ülkesi, grup aşamasını geçerek Dünya Kupası tarihinde eleme turlarına yükselen en düşük nüfuslu ülke unvanını elde etti. Masalsı yolculuğunu son 32 turuna taşıyan Yeşil Burun Adaları'nı şimdi son dünya şampiyonu Arjantin ile zorlu bir eşleşme bekliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yenilmeden tur atladılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tribünlerde "Yüzde 1" tezahüratları vardı.
Gücünü diasporadan alıyor.
Şimdi rakip Arjantin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın