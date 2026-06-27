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Tüm İstatistik Şirketleri Yeşil Burun Adaları'nın Başarma Şansını %1 Görüyordu Ama Başardılar

etiket Tüm İstatistik Şirketleri Yeşil Burun Adaları'nın Başarma Şansını %1 Görüyordu Ama Başardılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2026 - 16:47
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın sürpriz ekiplerinden Yeşil Burun Adaları, ilk kez mücadele ettiği turnuvada tarihi bir başarıya imza attı. Yaklaşık 525 bin nüfusa sahip ada ülkesi, grup aşamasını geçerek Dünya Kupası tarihinde eleme turlarına yükselen en düşük nüfuslu ülke unvanını elde etti. Masalsı yolculuğunu son 32 turuna taşıyan Yeşil Burun Adaları'nı şimdi son dünya şampiyonu Arjantin ile zorlu bir eşleşme bekliyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Yenilmeden tur atladılar.

Yenilmeden tur atladılar.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atan Yeşil Burun Adaları, ilk kez yer aldığı organizasyonda adını son 32 turuna yazdırdı. Yaklaşık 525 bin nüfuslu ada ülkesi, bu sonuçla Dünya Kupası tarihinde eleme aşamasına yükselen en düşük nüfuslu ülke olarak kayıtlara geçti.

H Grubu'ndaki son karşılaşmasında Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalan Yeşil Burun Adaları, gözünü aynı saatte oynanan İspanya-Uruguay mücadelesine çevirdi. İspanya'nın rakibini mağlup etmesiyle grup ikinciliğini garantileyen futbolcular, bitiş düdüğünü saha içinde cep telefonundan takip etti. Sonucun netleşmesinin ardından hem oyuncular hem de tribünlerdeki taraftarlar tarihi başarıyı büyük coşkuyla kutladı.

Turnuvaya İspanya karşısında aldığı sürpriz puanla başlayan Yeşil Burun Adaları, ikinci maçında iki kez dünya şampiyonu Uruguay ile 2-2 berabere kaldı. Grup aşamasını yenilgi almadan tamamlayan ada ülkesi, sergilediği mücadeleci futbolla 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çeken hikâyelerinden biri olmayı başardı.

Tribünlerde "Yüzde 1" tezahüratları vardı.

Tribünlerde "Yüzde 1" tezahüratları vardı.

Turnuva öncesinde yapılan istatistiksel tahminler, Yeşil Burun Adaları'nın grup aşamasını geçme ihtimalini yalnızca yüzde 1 olarak gösteriyordu. Yaklaşık 530 bin nüfuslu ada ülkesi ise tüm öngörüleri boşa çıkararak 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çekici başarı hikâyelerinden birini yazdı.

Suudi Arabistan ile oynanan ve gruptan çıkmalarını sağlayan maçın ardından futbolcular ile teknik ekip, tarihi başarıyı kendilerine biçilen düşük şansa göndermeyle kutladı. Soyunma odasında ve saha içinde hep birlikte 'Yüzde 1! Yüzde 1! Yüzde 1!' tezahüratı yapan takımın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Futbol kamuoyunda büyük ilgi gören kutlamalar, Yeşil Burun Adaları'nın başarısını 'istatistiklere ve olasılık hesaplarına meydan okuyan bir futbol masalı' şeklinde yorumlayan paylaşımları da beraberinde getirdi.

Gücünü diasporadan alıyor.

Gücünü diasporadan alıyor.

BBC Sport'a değerlendirmelerde bulunan yetkililer, Yeşil Burun Adaları'nın tarihi başarısının arkasında federasyonun yıllardır istikrarlı şekilde yürüttüğü diaspora stratejisinin bulunduğunu belirtiyor.

Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 futbolcunun 14'ü ülke dışında dünyaya gelirken, bunların altısının Hollanda'nın Rotterdam kentinde doğduğu dikkat çekiyor. Federasyon, özellikle Portekiz ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Yeşil Burun Adaları kökenli oyuncuları milli takıma kazandırarak kadronun kalitesini ve rekabet seviyesini yükseltti.

Afrika Elemeleri'nde Kamerun'un önünde Dünya Kupası biletini getiren kritik golü kaydeden Dailon Livramento da kariyerini Portekiz'de sürdürüyor. İrlanda doğumlu savunmacı Roberto Lopes'in LinkedIn üzerinden milli takıma davet edilmesi ve eski Manchester United futbolcusu Bebe'nin de projeye dahil edilmesi, bu stratejinin öne çıkan örnekleri arasında gösteriliyor.

Lopes, projeye ilişkin, 'Uzun yıllardır Yeşil Burun Adaları'nı dünyanın büyük futbol ülkeleri arasına taşımayı hedefleyen bir plan uygulanıyor. Bu takımın en iyilerle mücadele edebileceğine gerçekten inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Şimdi rakip Arjantin!

Şimdi rakip Arjantin!

Yeşil Burun Adaları'nın son 32 turundaki rakibi, Lionel Messi'nin formasını giydiği son dünya şampiyonu Arjantin olacak.

Teknik direktör Bubista, tarihi eşleşme öncesinde umutlu konuşarak, 'Bizim için hiçbir şey imkânsız değil. En başından beri hedefimiz ülkemizi dünyaya tanıtmaktı. Arjantin ve Messi'ye karşı bu aşamada oynayacak olmak ülkemiz için büyük bir gurur' dedi.

Suudi Arabistan karşılaşmasının oyuncusu seçilen Deroy Duarte ise elde ettikleri başarıyı, 'Sanki rüya görüyorum. Önce bunu kutlayacağız, ardından Arjantin maçına odaklanacağız. Zor olacak ama futbolda her şey mümkün' sözleriyle değerlendirdi.

Öte yandan eski İngiltere Milli Takımı futbolcusu Gary Neville, Dünya Kupası'nın genişletilen formatına yönelik eleştirilere gönderme yaparak, '500 bin nüfuslu bir ülkenin eleme turuna yükselmesi Dünya Kupası'nın ne kadar özel bir organizasyon olduğunu gösteriyor' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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