Trump'a Suikast Girişimi Öncesi Yeni Görüntüler: Çatıda Uygun Açıyı Aradığı Anlar Ortaya Çıktı

Trump'a yönelik suikast girişimde ağır yaralan bir seyircinin kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde suikast girişiminde bulunan saldırganın miting alanına yakın bir binanın çatısında koşarak saldırıyı gerçekleştirmek için uygun açı aradığı anlar yer aldı.
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ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 5 Kasım'da yapılacak olan seçimlerdeki Başkan adayı olan Donald Trump, 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminde kulağından yaralandı.
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Olayla ilgili FBI'ın soruşturması sürerken saldırı öncesi miting alanında bulunan ve olayda ağır yaralanan bir izleyicinin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerde Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın miting alanına yakın bir binanın çatısında saldırıyı gerçekleştirmek için uygun açıyı aradığı anlar yer aldı. Kaydedilen videonun, silah seslerinin başlaması öncesi kapandığı görüldü. İşte o anlar; 🎥
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