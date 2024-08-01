Trump'a Suikast Girişimi Öncesi Yeni Görüntüler: Çatıda Uygun Açıyı Aradığı Anlar Ortaya Çıktı

Uçurumdan Aşağı Yuvarlandılar: Sinop'ta Bir Sürücü Canlı Yayın Yaparken Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Gurbetçi Kadın Türkiye'deki Akrabalarına İsyan Etti: 'Eskiden Çikolata İstenirdi, Şimdi Telefon'

Kirpiyi Elleriyle Kurabiye Yedirdi: 'Çaya Batırayım mı? Bak Böyle Daha Güzel'