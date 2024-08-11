Transfer Parası Dolandırıcıların Eline Geçti, Kulüpler Birbirine Girdi
Transfer Parası Dolandırıcıların Eline Geçti, Kulüpler Birbirine Girdi
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Florinel Coman geçtiğimiz sezonu FC Steaua'da 38 maçta 19 gol 11 asistlik harika bir performansla geçirdi. Euro 2024'te de Romanya Milli Takımı ile yer alan oyuncu birçok kulübün ilgisini çekti.
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Coman'a Avrupa'nın yanı sıra Körfez ülkelerinden de ilgi yoğundu Katar takımlarından Al Gharafa, Avrupa'da transfer için karşı karşıya geldiği kulüplerin aksine hem yüksek bir bedel veriyor hem de peşin vaat ediyordu. Romanya kulübünün tecrübeli başkanı Becali de Katar ekibi ile 5.25 Milyon Euro'ya anlaşmaya vardı.
8 Temmuz'da atılan imzadan sonra Coman bir resmi maça da çıktı. Ancak Steaua Başkanı Becali, Katar ekibini hırsızlıkla suçladı. Becali'ye göre Romanya takımına gelen giden bir para yok. Katar ekibi ise parayı yolladıklarını söylüyor ama "küçük" bir detay veriyorlar.
Katar takımı Al Gharafa, Becali'ye gönderdiği yanıtta özetle şu açıklamayı yapıyor:
Gigi Becali ise öfkeli. Katarlıları dolandırılmakla suçluyor ve parasını istediğini söylüyor:
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Vietnamlı bir hacker, Katarlı zengin bir kulüp, Romanyalı kurnaz bir kulüp başkanı ve tüm bunlardan bağımsız maça çıkan bir futbolcu... Kim haklı, kim bu davayı kazanacak tahmin etmek çok zor.
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