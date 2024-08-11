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Transfer Parası Dolandırıcıların Eline Geçti, Kulüpler Birbirine Girdi

Transfer Parası Dolandırıcıların Eline Geçti, Kulüpler Birbirine Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 15:08

Romanya ve Katar arasında hiç beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Bir taraf bu hikayede dolandırılıyor ama dolandırılanı anlamak güç.

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Florinel Coman geçtiğimiz sezonu FC Steaua'da 38 maçta 19 gol 11 asistlik harika bir performansla geçirdi. Euro 2024'te de Romanya Milli Takımı ile yer alan oyuncu birçok kulübün ilgisini çekti.

Florinel Coman geçtiğimiz sezonu FC Steaua'da 38 maçta 19 gol 11 asistlik harika bir performansla geçirdi. Euro 2024'te de Romanya Milli Takımı ile yer alan oyuncu birçok kulübün ilgisini çekti.

Coman'a Avrupa'nın yanı sıra Körfez ülkelerinden de ilgi yoğundu Katar takımlarından Al Gharafa, Avrupa'da transfer için karşı karşıya geldiği kulüplerin aksine hem yüksek bir bedel veriyor hem de peşin vaat ediyordu. Romanya kulübünün tecrübeli başkanı Becali de Katar ekibi ile 5.25 Milyon Euro'ya anlaşmaya vardı.

Coman'a Avrupa'nın yanı sıra Körfez ülkelerinden de ilgi yoğundu Katar takımlarından Al Gharafa, Avrupa'da transfer için karşı karşıya geldiği kulüplerin aksine hem yüksek bir bedel veriyor hem de peşin vaat ediyordu. Romanya kulübünün tecrübeli başkanı Becali de Katar ekibi ile 5.25 Milyon Euro'ya anlaşmaya vardı.

8 Temmuz'da atılan imzadan sonra Coman bir resmi maça da çıktı. Ancak Steaua Başkanı Becali, Katar ekibini hırsızlıkla suçladı. Becali'ye göre Romanya takımına gelen giden bir para yok. Katar ekibi ise parayı yolladıklarını söylüyor ama "küçük" bir detay veriyorlar.

8 Temmuz'da atılan imzadan sonra Coman bir resmi maça da çıktı. Ancak Steaua Başkanı Becali, Katar ekibini hırsızlıkla suçladı. Becali'ye göre Romanya takımına gelen giden bir para yok. Katar ekibi ise parayı yolladıklarını söylüyor ama "küçük" bir detay veriyorlar.

Katar takımı Al Gharafa, Becali'ye gönderdiği yanıtta özetle şu açıklamayı yapıyor:

Katar takımı Al Gharafa, Becali'ye gönderdiği yanıtta özetle şu açıklamayı yapıyor:

'Biz paranızı gönderdik ama sonradan öğrendik ki, Vietnamlı hackerlar Steaua'nun e-posta hesabını hacklemiş. Bu hackerlar Steaua'nun kılığına girip bize parayı transfer edeceğimiz banka ve fatura bilgileri gönderdiler. Bize gönderilen bilgiler de zaten Vietnam hesabına ait. Biz de mail resmi mail hesabından geldiğini düşünerek tereddütsüz parayı yolladık.'

Gigi Becali ise öfkeli. Katarlıları dolandırılmakla suçluyor ve parasını istediğini söylüyor:

Gigi Becali ise öfkeli. Katarlıları dolandırılmakla suçluyor ve parasını istediğini söylüyor:

'Bize para gelmedi. Beni değil sizi dolandırdılar. Bize parayı gönderdiğinizi söylüyorsunuz sonra da Vietnam'da bir hesaba gönderdik diyorsunuz. Biz gerekli bilgileri önceden göndermiştik.FIFA size artık bir soruşturma başlattı. Bu ayın sonuna kadar paramı verin ama ekstra bir milyon euro daha istiyorum. Artık Coman için ödemeniz gereken para 6.25 Milyon Euro.'

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Vietnamlı bir hacker, Katarlı zengin bir kulüp, Romanyalı kurnaz bir kulüp başkanı ve tüm bunlardan bağımsız maça çıkan bir futbolcu... Kim haklı, kim bu davayı kazanacak tahmin etmek çok zor.

Vietnamlı bir hacker, Katarlı zengin bir kulüp, Romanyalı kurnaz bir kulüp başkanı ve tüm bunlardan bağımsız maça çıkan bir futbolcu... Kim haklı, kim bu davayı kazanacak tahmin etmek çok zor.

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