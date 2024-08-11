Transfer Parası Dolandırıcıların Eline Geçti, Kulüpler Birbirine Girdi

'Bize para gelmedi. Beni değil sizi dolandırdılar. Bize parayı gönderdiğinizi söylüyorsunuz sonra da Vietnam'da bir hesaba gönderdik diyorsunuz. Biz gerekli bilgileri önceden göndermiştik.FIFA size artık bir soruşturma başlattı. Bu ayın sonuna kadar paramı verin ama ekstra bir milyon euro daha istiyorum. Artık Coman için ödemeniz gereken para 6.25 Milyon Euro.'