Trabzon'dan Dubai Çikolatasına Rakip Çıktı: Fındık Ezmeli Trabzon Çikolatası Yoğun Talep Görüyor

Çıktığı gündem bu yana dünyayı kasıp kavuran Dubai çikolatası yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu durumu fırsata çeviren Trabzonlu 4 kardeş, benzer bir tarifle 'Trabzon çikolatası' üretti. Çikolatanın sosunu Antep fıstığı yerine fındıktan yapan kadınlar, ürüne talebin oldukça yoğun olduğunu söyledi. Çikolatanın patentini almak için başvuru yapan 4 kardeş, Dubai'den de sipariş geldiğini belirtti. Kadınların girişimcilik çabası sosyal medyada büyük takdir gördü.