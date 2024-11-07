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Trabzon'dan Dubai Çikolatasına Rakip Çıktı: Fındık Ezmeli Trabzon Çikolatası Yoğun Talep Görüyor

Trabzon'dan Dubai Çikolatasına Rakip Çıktı: Fındık Ezmeli Trabzon Çikolatası Yoğun Talep Görüyor

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
07.11.2024 - 15:52

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Çıktığı gündem bu yana dünyayı kasıp kavuran Dubai çikolatası yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu durumu fırsata çeviren Trabzonlu 4 kardeş, benzer bir tarifle 'Trabzon çikolatası' üretti. Çikolatanın sosunu Antep fıstığı yerine fındıktan yapan kadınlar, ürüne talebin oldukça yoğun olduğunu söyledi. Çikolatanın patentini almak için başvuru yapan 4 kardeş, Dubai'den de sipariş geldiğini belirtti. Kadınların girişimcilik çabası sosyal medyada büyük takdir gördü. 

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Dubai çikolatasına yoğun rağbet olduğunu gören Trabzonlu 4 kardeş, benzer bir tarife fındık ekleyerek 'Trabzon çikolatası' üretti.

Dubai çikolatasına yoğun rağbet olduğunu gören Trabzonlu 4 kardeş, benzer bir tarife fındık ekleyerek 'Trabzon çikolatası' üretti.

Çikolatalarına yoğun talep olduğunu söyleyen 4 kadın, ürünün patentini almak için harekete geçti. Dubai'den de siparişler geldiğini söyleyen kardeşler, "Çikolataya da en çok yakışan şey gerçekten fındık. Aslında biz bunu sadece gözlemlemiş olduk, deneyimlemiş olduk." dedi.

Çikolatalarına yoğun talep olduğunu söyleyen 4 kadın, ürünün patentini almak için harekete geçti. Dubai'den de siparişler geldiğini söyleyen kardeşler, "Çikolataya da en çok yakışan şey gerçekten fındık. Aslında biz bunu sadece gözlemlemiş olduk, deneyimlemiş olduk." dedi.

İşte Trabzon çikolatasının üretim aşaması; 🎥

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