Yine Düğün Yine Çocuklar: Bir Düğünde Yere Atılan Paraları Toplamaya Çalışan Çocuklar Geline Zor Anlar Yaşattı

Düğünlere çocukların getirilip getirilmemesi, son dönemin meşhur tartışma konusu bildiğiniz üzere. Kimileri, düğünlere çocukların katılımını gereksiz ve uygun olmayan bir durum olarak görürken, kimileri ise bu durumu tamamen normal ve kabul edilebilir buluyor. Özellikle çocuklu aileler çocuklarının kabul edilmediği herhangi bir etkinlikte bulunmayı reddediyor. Bunun yanında düğünlerde, çocukların yarattığı kargaşa sebebiyle ortaya çıkan aksaklıklara sık sık rastlıyoruz. Elbette çoğunlukla problem çocuklar değil, aileler ve organizasyondaki eksiklikler olabiliyor.