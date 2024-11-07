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Yine Düğün Yine Çocuklar: Bir Düğünde Yere Atılan Paraları Toplamaya Çalışan Çocuklar Geline Zor Anlar Yaşattı

Yine Düğün Yine Çocuklar: Bir Düğünde Yere Atılan Paraları Toplamaya Çalışan Çocuklar Geline Zor Anlar Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.11.2024 - 15:14 Son Güncelleme: 07.11.2024 - 15:17

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Düğünlere çocukların getirilip getirilmemesi, son dönemin meşhur tartışma konusu bildiğiniz üzere. Kimileri, düğünlere çocukların katılımını gereksiz ve uygun olmayan bir durum olarak görürken, kimileri ise bu durumu tamamen normal ve kabul edilebilir buluyor. Özellikle çocuklu aileler çocuklarının kabul edilmediği herhangi bir etkinlikte bulunmayı reddediyor. Bunun yanında düğünlerde, çocukların yarattığı kargaşa sebebiyle ortaya çıkan aksaklıklara sık sık rastlıyoruz. Elbette çoğunlukla problem çocuklar değil, aileler ve organizasyondaki eksiklikler olabiliyor.

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Bir düğünde gelin ve damadın ilk dansları sırasında havaya para saçıldı.

Bir düğünde gelin ve damadın ilk dansları sırasında havaya para saçıldı.

Paraları toplamaya çalışan çocuklar gelinin duvağına basınca kadın zor anlar yaşadı.

Paraları toplamaya çalışan çocuklar gelinin duvağına basınca kadın zor anlar yaşadı.

İşte o anlar;

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