Tolga Çevik'e "Arkadaşım" Diye Seslenen Gizemli Yönetmen Bakın Hangi Ünlü İsmin Eşi Çıktı
Tolga Çevik'e "Arkadaşım" Diye Seslenen Gizemli Yönetmen Bakın Hangi Ünlü İsmin Eşi Çıktı
Tolga Çevik'i yıllardır ekranda seyredip gülüyoruz. Ama ekranda göremediğimiz gizemli bir ses var, o da Çevik'in baş belası yönetmen. İşte o merak edilen yönetmen bakın hangi ünlü ismin eşi?
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Tolga Çevik'in yıllardır müthiş bir performansla sergilediği TOLGSHOW'u hepiniz bilirsiniz. Konukların da yer aldığı programda doğaçlama sahneler seyirciyi kahkahaya boğuyor.
Şovun en güzel kısmı da Tolga Çevik'e saçma sapan komutlar veren yönetmen ile komedyenin arasında yaşanan diyaloglar. Peki o yönetmenin kim olduğunu hiç merak ettiniz mi?
O zaman sizi hemen Tolga Parlak ile tanıştıralım. Kendisi sadece bir dış ses değil, gerçekten de TOLGSHOW'un yönetmeni.
Ve ayrıca Burcu Kara'nın da sevgili eşi. Çiftimiz 2016 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Tolga Çevik ile 97 yılında Komedi Dükkanı'nın tanıtımını yaparken kendiliğinden gelişen diyalogları şovu taaa bugünlere getirmiş.
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Dile kolay, tam 18 yıldır hiç zarar görmeyen bir dostlukları ve işbirlikleri var.
İş yaşamının dışında aile hayatında oldukça doğal bir hata sürüyor Fırat Parlak. Hatta eşi ve çocuklarıyla Bursa'daki köylerine gidip tarlada bol bol vakit geçirdikleri biliniyor.
Umuyoruz ki Fırat Parlak hem aile hayatında hem de TOLGSHOW'da her zaman olduğu gibi mutlu olur...
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