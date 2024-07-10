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TFF Başkanlığına Aday Olup Olmayacağı Merak Edilen Mehmet Büyükekşi Kararını Verdi!

TFF Başkanlığına Aday Olup Olmayacağı Merak Edilen Mehmet Büyükekşi Kararını Verdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 14:35

Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TFF başkanlık seçimine yeniden aday oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimine günler kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimine günler kaldı.

18 Temmuz'da gerçekleşecek seçim için mevcut başkan Mehmet Büyükekşi kararını verdi.

18 Temmuz'da gerçekleşecek seçim için mevcut başkan Mehmet Büyükekşi kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Büyükekşi, dün itibarıyla kulüpleri tek tek arayarak seçim için destek istemeye başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Büyükekşi, dün itibarıyla kulüpleri tek tek arayarak seçim için destek istemeye başladı.

Süper Lig'de birden fazla kulüp Büyükekşi'yi destekleme kararı aldı.

Süper Lig'de birden fazla kulüp Büyükekşi'yi destekleme kararı aldı.

Büyükekşi ile birlikte seçime girmesi kesinleşen adaylar Servet Yardımcı ve eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.

Büyükekşi ile birlikte seçime girmesi kesinleşen adaylar Servet Yardımcı ve eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.
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