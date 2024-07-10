Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Messi ve Ronaldo İşin İçinde: Arda Güler'in Lamine Yamal ile Rekabetinde Dikkat Çeken Doğum Günü Detayı

Messi ve Ronaldo İşin İçinde: Arda Güler'in Lamine Yamal ile Rekabetinde Dikkat Çeken Doğum Günü Detayı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 12:03

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, kariyerlerinin sonlarına doğru yaklaşırken yerlerini hangi isimlerin dolduracağı büyük tartışma konusu. Futbolseverler, birçok genç ikiliyi geleceğin yıldızı olarak görürken milli futbolcumuz Arda Güler ile İspanyol oyuncu Lamine Yamal arasındaki detay dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İspanya, dün gece oynanan yarı finalde turnuvanın favorilerinden Fransa'yı 2-1'le geçmiş karşılaşmaya Lamine Yamal damga vurmuştu.

İspanya, dün gece oynanan yarı finalde turnuvanın favorilerinden Fransa'yı 2-1'le geçmiş karşılaşmaya Lamine Yamal damga vurmuştu.

Takımın ilk golünü atıp skora denge getiren Barcelona'nın futbolcusu, 16 yaş 362 gün ile şampiyona tarihinin en genç golcüsü olmuştu.

Takımın ilk golünü atıp skora denge getiren Barcelona'nın futbolcusu, 16 yaş 362 gün ile şampiyona tarihinin en genç golcüsü olmuştu.

Bu tarihi başarının ardından Yamal ile Real Madrid forması giyen, Milli Takım'daki performansıyla da EURO 2024'te de adını bir kez daha tüm dünyaya duyuran milli futbolcumuz Arda Güler hakkında inanılmaz bir detay ortaya çıktı.

Bu tarihi başarının ardından Yamal ile Real Madrid forması giyen, Milli Takım'daki performansıyla da EURO 2024'te de adını bir kez daha tüm dünyaya duyuran milli futbolcumuz Arda Güler hakkında inanılmaz bir detay ortaya çıktı.

Sosyal medyada genç yıldızların doğum tarihleri arasındaki fark ile Ronaldo ve Messi'nin doğum tarihleri arasındaki farkın eşit olduğunu ifade eden paylaşım viral oldu.

Sosyal medyada genç yıldızların doğum tarihleri arasındaki fark ile Ronaldo ve Messi'nin doğum tarihleri arasındaki farkın eşit olduğunu ifade eden paylaşım viral oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ancak büyük ilgi gören paylaşımda küçük bir hata var.

Ancak büyük ilgi gören paylaşımda küçük bir hata var.

Ronaldo ile Messi arasındaki fark 868 gün, Arda ile Yamal'ın arasındaki fark ise 869 gün. (2 yıl 4 ay 18 gün - 2 yıl 4 ay 19 gün)

Ronaldo ile Messi arasındaki fark 868 gün, Arda ile Yamal'ın arasındaki fark ise 869 gün. (2 yıl 4 ay 18 gün - 2 yıl 4 ay 19 gün)

Bilgi karşısında şaşkınlığa uğrayan kullanıcılar 👇🏻

Bilgi karşısında şaşkınlığa uğrayan kullanıcılar 👇🏻
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın