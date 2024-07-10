Messi ve Ronaldo İşin İçinde: Arda Güler'in Lamine Yamal ile Rekabetinde Dikkat Çeken Doğum Günü Detayı

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, kariyerlerinin sonlarına doğru yaklaşırken yerlerini hangi isimlerin dolduracağı büyük tartışma konusu. Futbolseverler, birçok genç ikiliyi geleceğin yıldızı olarak görürken milli futbolcumuz Arda Güler ile İspanyol oyuncu Lamine Yamal arasındaki detay dikkat çekti.