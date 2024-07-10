Messi ve Ronaldo İşin İçinde: Arda Güler'in Lamine Yamal ile Rekabetinde Dikkat Çeken Doğum Günü Detayı
Messi ve Ronaldo İşin İçinde: Arda Güler'in Lamine Yamal ile Rekabetinde Dikkat Çeken Doğum Günü Detayı
Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, kariyerlerinin sonlarına doğru yaklaşırken yerlerini hangi isimlerin dolduracağı büyük tartışma konusu. Futbolseverler, birçok genç ikiliyi geleceğin yıldızı olarak görürken milli futbolcumuz Arda Güler ile İspanyol oyuncu Lamine Yamal arasındaki detay dikkat çekti.
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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
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İspanya, dün gece oynanan yarı finalde turnuvanın favorilerinden Fransa'yı 2-1'le geçmiş karşılaşmaya Lamine Yamal damga vurmuştu.
Takımın ilk golünü atıp skora denge getiren Barcelona'nın futbolcusu, 16 yaş 362 gün ile şampiyona tarihinin en genç golcüsü olmuştu.
Bu tarihi başarının ardından Yamal ile Real Madrid forması giyen, Milli Takım'daki performansıyla da EURO 2024'te de adını bir kez daha tüm dünyaya duyuran milli futbolcumuz Arda Güler hakkında inanılmaz bir detay ortaya çıktı.
Sosyal medyada genç yıldızların doğum tarihleri arasındaki fark ile Ronaldo ve Messi'nin doğum tarihleri arasındaki farkın eşit olduğunu ifade eden paylaşım viral oldu.
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Ancak büyük ilgi gören paylaşımda küçük bir hata var.
Ronaldo ile Messi arasındaki fark 868 gün, Arda ile Yamal'ın arasındaki fark ise 869 gün. (2 yıl 4 ay 18 gün - 2 yıl 4 ay 19 gün)
Bilgi karşısında şaşkınlığa uğrayan kullanıcılar 👇🏻
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