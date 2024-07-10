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4 Yaşındaki Oğlunu ve Kayınpederini Trafik Kazasında Kaybeden Antalyasporlu Naldo'dan Açıklama!

4 Yaşındaki Oğlunu ve Kayınpederini Trafik Kazasında Kaybeden Antalyasporlu Naldo'dan Açıklama!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 13:05

Antalyaspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo, sosyal medya hesabından oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücünün 10 yıl hapis cezası almasıyla ilgili açıklamada bulundu. 35 yaşındaki futbolcu, İki canın bedeli kaç yıldır. Bu acının bedeli kaç yıldır? 10 mu 20 mi 30 yıl mı?' dedi.

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7 Eylül 2023'te Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi ile kayınpederi Walter Tilatti yaralanmıştı.

7 Eylül 2023'te Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi ile kayınpederi Walter Tilatti yaralanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Davi 16 Ekim'de kayınperederi Tilatti ise 12 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Davi 16 Ekim'de kayınperederi Tilatti ise 12 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına" sebebiyet vermek suçundan yargılanması talep edilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına" sebebiyet vermek suçundan yargılanması talep edilmişti.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sürücü, dün "bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sürücü, dün "bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezanı açıklanmasının ardından Naldo, "İki canın bedeli kaç yıldır. Bu acının bedeli kaç yıldır? 10 mu 20 mi 30 yıl mı?" diye sordu ve şunları kaydetti 👇🏻

Cezanı açıklanmasının ardından Naldo, "İki canın bedeli kaç yıldır. Bu acının bedeli kaç yıldır? 10 mu 20 mi 30 yıl mı?" diye sordu ve şunları kaydetti 👇🏻

'Hepsi az görünüyor ama kaybettiklerimizin geri gelme şansı yok. Bu dünyadaki adalet bir şekilde yerine getirildi. O sabah her şey farklı olabilirdi ama sorumsuzluk vardı. Suçlu alkol almış ve geceyi alkol alarak geçirdikten sonra aracın direksiyonuna geçmeye karar vermiş. Birinin hayatına son verebileceğini bilerek. Ve öyle oldu. Umarım bu 10 yıl sana değil o gün seninle olan arkadaşlarına ve alkollü araç kullanan herkese bir ders olur. Tanrı sana değişebilmen, daha iyi biri olman, aynı hataları tekrarlamaman için şans verdi. Oğlum Davi ve kayınpederimin ise böyle bir şansları yok. Senin o sabah yaptığın tercih nedeniyle bizim hayatımız asla aynı olmayacak. İnsanlar eğer araç kullanacaklarsa alkol almamalarını diliyorum. Bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Her zaman bizimle olduğu, bize hayatla yüzleşirken dayanma gücü verdiği için Tanrı'ya minnettarız.'

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