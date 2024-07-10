4 Yaşındaki Oğlunu ve Kayınpederini Trafik Kazasında Kaybeden Antalyasporlu Naldo'dan Açıklama!
4 Yaşındaki Oğlunu ve Kayınpederini Trafik Kazasında Kaybeden Antalyasporlu Naldo'dan Açıklama!
Antalyaspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo, sosyal medya hesabından oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücünün 10 yıl hapis cezası almasıyla ilgili açıklamada bulundu. 35 yaşındaki futbolcu, İki canın bedeli kaç yıldır. Bu acının bedeli kaç yıldır? 10 mu 20 mi 30 yıl mı?' dedi.
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7 Eylül 2023'te Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi ile kayınpederi Walter Tilatti yaralanmıştı.
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Davi 16 Ekim'de kayınperederi Tilatti ise 12 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına" sebebiyet vermek suçundan yargılanması talep edilmişti.
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sürücü, dün "bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Cezanı açıklanmasının ardından Naldo, "İki canın bedeli kaç yıldır. Bu acının bedeli kaç yıldır? 10 mu 20 mi 30 yıl mı?" diye sordu ve şunları kaydetti 👇🏻
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