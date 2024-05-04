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Temel Karamollaoğlu Açıkladı: “Genel Başkanlığı Bırakıyorum”

Temel Karamollaoğlu Açıkladı: “Genel Başkanlığı Bırakıyorum”

Temel Karamollaoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.05.2024 - 08:20

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık sorunlarının artması sebebiyle genel başkanlığı bırakacağını açıkladı. Karamollaoğlu, son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Altılı Masada” yer alan liderlerden biriydi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te katıldığı yayında genel başkanlık görevini bırakacağını ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te katıldığı yayında genel başkanlık görevini bırakacağını ifade etti.

Karamollaoğlu, görevi bırakmasının nedeni olarak artan sağlık sorunlarını gösterdi ve yeni seçilecek genel başkana tüm desteği vereceğini ifade etti.

Karamollaoğlu, görevi bırakmasının nedeni olarak artan sağlık sorunlarını gösterdi ve yeni seçilecek genel başkana tüm desteği vereceğini ifade etti.

Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in ardından “Altılı Masada” yer alan ve liderliği kaybedecek üçüncü genel başkan olacak.

Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in ardından “Altılı Masada” yer alan ve liderliği kaybedecek üçüncü genel başkan olacak.

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları 👇

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Darısı diğer dinozorların başına....

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Erken seçim geliyor,kartlar yeniden dağıtılıyor..

Ismi lazım değil

Ülkeyi sattınız bir seçim daha verdiğiniz Recep Tayyip Erdoğan’a şimdi bıraksan da bir faydası yok