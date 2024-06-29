Tebrik Edilseler Bile Aslında Gerçek Bir Başarı Olmayan Maddeler Sizi Aydınlatacak
Tebrik Edilseler Bile Aslında Gerçek Bir Başarı Olmayan Maddeler Sizi Aydınlatacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde, günümüzde insanlar sürekli tebrik etse bile aslında başarı olmayan olaylara bakıyor olacağız. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Bir baba olarak zaten yapman gereken şeyler için tebrik edilmek."
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2. "Uçak iniş yaptığında pilotu alkışlamak."
3. "Herhangi bir sosyal konu için online forum doldurmak."
4. "Genetik özelliklerin için tebrik edilmek."
5. "Askerlere, 'servisin için teşekkürler,' demek. Çoğumuz savaşın içerisinde değildik ve dışarıda askere gittiğin için tebrik edilemek garip hissettiriyor."
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6. "Anaokulu mezuniyeti."
7. "Kesinlikle evlenmek!"
8. "Sırf işini yaptığın için tebrik beklemek."
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