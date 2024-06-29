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Tebrik Edilseler Bile Aslında Gerçek Bir Başarı Olmayan Maddeler Sizi Aydınlatacak

Tebrik Edilseler Bile Aslında Gerçek Bir Başarı Olmayan Maddeler Sizi Aydınlatacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 19:01

Bugünkü içeriğimizde, günümüzde insanlar sürekli tebrik etse bile aslında başarı olmayan olaylara bakıyor olacağız. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bir baba olarak zaten yapman gereken şeyler için tebrik edilmek."

1. "Bir baba olarak zaten yapman gereken şeyler için tebrik edilmek."

'Kızımın doğum gününde olmam zaten yapılması gereken en minimum şey.'

2. "Uçak iniş yaptığında pilotu alkışlamak."

2. "Uçak iniş yaptığında pilotu alkışlamak."

3. "Herhangi bir sosyal konu için online forum doldurmak."

'Üzgünüm ama online forum doldurmak ile dünya değişmiyor ve o forumların çok bir faydası olmayacak.'

4. "Genetik özelliklerin için tebrik edilmek."

4. "Genetik özelliklerin için tebrik edilmek."

'Kaç kere uzun olduğum için tebrik edildim hiçbir fikrim yok.'

5. "Askerlere, 'servisin için teşekkürler,' demek. Çoğumuz savaşın içerisinde değildik ve dışarıda askere gittiğin için tebrik edilemek garip hissettiriyor."

5. "Askerlere, 'servisin için teşekkürler,' demek. Çoğumuz savaşın içerisinde değildik ve dışarıda askere gittiğin için tebrik edilemek garip hissettiriyor."
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6. "Anaokulu mezuniyeti."

6. "Anaokulu mezuniyeti."

7. "Kesinlikle evlenmek!"

7. "Kesinlikle evlenmek!"

'Evet, birisi ile evlenmek ve hayatını birleştirmek gerçekten çok özel bir şey ama asla bir başarı değil.'

8. "Sırf işini yaptığın için tebrik beklemek."

8. "Sırf işini yaptığın için tebrik beklemek."

'Üzgünüm ama zaten bu iş için maaş alıyorsun.'

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