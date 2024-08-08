Tahtın Değişmeyen Sahibi: Yıllar Geçse Bile Hisettirdikleri Değişmeyen Cem Adrian'dan 14 Parça
Tahtın Değişmeyen Sahibi: Yıllar Geçse Bile Hisettirdikleri Değişmeyen Cem Adrian'dan 14 Parça
Kalbimize ilmek ilmek işleyen sesi ve yıllar geçse de asla yeri değişmeyecek olan Cem Adrian'ın birbirinden unutulmaz şarkılarına listemizde yer verdik. Fazla söze gerek yok, bu muhteşem sesin tadını çıkarın!
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1. Cem Adrian & Mark Eliyahu - KÜL
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2. Cem Adrian & Emir Can İğrek - Bana Unutmayı Anlat (Official Video)
3. Cem Adrian - Mutlu Yıllar
4. Cem Adrian - Ayrılık
5. Cem Adrian - Kum Gibi (Çukur Canlı Performans)
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6. Cem Adrian - Nereye Gidiyorsun (Official Audio)
7. Cem Adrian & Denizhan - Yağmur
8. Cem Adrian - Biz Senle (Official Audio)
9. Cem Adrian - Cem Adrian - Duydum Ki Unutmuşsun (Official Video)
10. Cem Adrian - Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme (Official Audio)
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