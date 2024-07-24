Şüpheli Bir Kişinin Elinde Bulduğu Çantayı Sahibine Teslim Eden Motosikletçi Sosyal Medyada Gündem Oldu

İzmir'de şüpheli bir şahsın elinden çantayı alan motosiklet sürücüsü, çantada para olduğunu görünce sahibini aramaya koyuldu. Telefonla ulaştığı sahibine müjdeli haberi veren motosikletçi, paranın sahibinin para teklifini geri çevirerek, 'Ben bunu para için yapmadım. Kendi parama kavuşmuş kadar sevindim ve rahatladım.' dedi.

O anlar kask kamerası tarafından kaydedildi.