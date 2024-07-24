Şüpheli Bir Kişinin Elinde Bulduğu Çantayı Sahibine Teslim Eden Motosikletçi Sosyal Medyada Gündem Oldu

İzmir'de şüpheli bir şahsın elinden çantayı alan motosiklet sürücüsü, çantada para olduğunu görünce sahibini aramaya koyuldu. Telefonla ulaştığı sahibine müjdeli haberi veren motosikletçi, paranın sahibinin para teklifini geri çevirerek, 'Ben bunu para için yapmadım. Kendi parama kavuşmuş kadar sevindim ve rahatladım.' dedi.
O anlar kask kamerası tarafından kaydedildi.
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde şüpheli bir kişinin çanta karıştırdığını gören 'MotoKeyf' kanalının sahibi motosiklet sürücüsü, şahsın yanına giderek tartışmaya başladı. Çantayı şüpheli şahsın elinden alan motosikletli, içinde para olduğunu fark etti.
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400 bin liralık çantanın sahibini bulmak için bir kaç kişiyle telefonda görüşen motosikletli paranın sahibi olan öğretmenle buluşma ayarladı.
İçinde 400 bin lira bulunan çantasına kavuşan vatandaş, parayı kendisine getiren motosikletçiye teşekkür etmek için bir balya para vermek istedi. Ancak motosikletçi 'Ben bunu para için yapmadım. Kendi parama kavuşmuş kadar sevindim ve rahatladım.' dedi.
İkili daha sonra yemek yemek için sözleşti. Paranın bulunması sonrası sahibinin yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı. İşe o anlar; 📹
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