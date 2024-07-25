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Sunucu Melike Çelik Canlı Yayında En-Nesyri'nin Gol Sevincini Yaptı

Sunucu Melike Çelik Canlı Yayında En-Nesyri'nin Gol Sevincini Yaptı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 09:59

A Spor'un sevilen sunucularından Melike Çelik, kanalın en çok izlenen spor programlarından biri olan Son Sayfa'da, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri'nin gol sevincini canlandırdı.

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Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi.

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi.

Sarı-lacivertliler, İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla’nın golcüsü Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla’nın golcüsü Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı.

Faslı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini yeni kulübüne bağlayacak olan sözleşmeye imza atmak üzere dün İstanbul’a geldi.

Faslı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini yeni kulübüne bağlayacak olan sözleşmeye imza atmak üzere dün İstanbul’a geldi.

27 yaşındaki forvet, taraftarlarla selamlaşırken kameralara da Türkiye'de şimdiden akım olmaya başlayan gol sevincini yapmayı ihmal etmedi.

27 yaşındaki forvet, taraftarlarla selamlaşırken kameralara da Türkiye'de şimdiden akım olmaya başlayan gol sevincini yapmayı ihmal etmedi.

A Spor sunucusu Melike Çelik de dün geceki canlı yayında En-Nesyri'nin gol sevincini canlandırdı.

A Spor sunucusu Melike Çelik de dün geceki canlı yayında En-Nesyri'nin gol sevincini canlandırdı.
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İşte o anlar 👇

Çelik, takipçisinin bir gönderisini de alıntılayarak da paylaşımda bulundu. 👇

Çelik, takipçisinin bir gönderisini de alıntılayarak da paylaşımda bulundu. 👇
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