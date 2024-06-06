Sosyal Medyadan Duyurdu: Murat Sancak, Adana Demirspor Başkanlığına Geri Döndü
Sosyal Medyadan Duyurdu: Murat Sancak, Adana Demirspor Başkanlığına Geri Döndü
Adana Demirspor'da yeni dönem başlıyor. Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığına geri döndü.
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Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, geride bıraktığımız sezon görevinden istifa ederek başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurmuştu.
Sancak, geride bıraktığımız sezon istifa ettiği görevine geri döndü.
Yeni yönetim kurulu listesini açıklayan Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yönetim kurulumuz hayırlı uğurlu olsun,mücadeleye devam, hep birlikte oyunları bozacağız, hevesler kursaklarda kalacak" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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