Görüş Bildir
Haberler
Spor
Sosyal Medyadan Duyurdu: Murat Sancak, Adana Demirspor Başkanlığına Geri Döndü

Sosyal Medyadan Duyurdu: Murat Sancak, Adana Demirspor Başkanlığına Geri Döndü

Adana Sosyal Medya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 13:21

Adana Demirspor'da yeni dönem başlıyor. Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığına geri döndü. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, geride bıraktığımız sezon görevinden istifa ederek başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurmuştu.

Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, geride bıraktığımız sezon görevinden istifa ederek başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurmuştu.

Sancak, geride bıraktığımız sezon istifa ettiği görevine geri döndü.

Sancak, geride bıraktığımız sezon istifa ettiği görevine geri döndü.

Yeni yönetim kurulu listesini açıklayan Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yönetim kurulumuz hayırlı uğurlu olsun,mücadeleye devam, hep birlikte oyunları bozacağız, hevesler kursaklarda kalacak" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim kurulu listesini açıklayan Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yönetim kurulumuz hayırlı uğurlu olsun,mücadeleye devam, hep birlikte oyunları bozacağız, hevesler kursaklarda kalacak" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
2
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.