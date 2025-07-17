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Sosyal Medyada Yayılan ‘Duygusal Arınma’ Videosu Goygoycuların Diline Dolandı

Sosyal Medyada Yayılan ‘Duygusal Arınma’ Videosu Goygoycuların Diline Dolandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.07.2025 - 18:57 Son Güncelleme: 17.07.2025 - 19:00

Sosyal medyada dönem dönem karşımıza çıkan 'spiritüel' videolara bir yenisi daha eklendi. Yayılan videoda, 'Duygusal Arınma' adı altında toplanan bir grup, öne doğru eğilerek farklı sesler çıkararak arınmaya çalıştı! 

Sosyal medya kullanıcıları arasında dönem dönem goygoy malzemesi olan bu tür videolar bir kez daha çok eğlenceli yorumlar doğurdu.

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Dönem dönem sosyal medyada gündem olan 'duygusal arınma' videolarına bir yenisi daha eklendi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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