Sosyal Medyada Yayılan ‘Duygusal Arınma’ Videosu Goygoycuların Diline Dolandı
Sosyal medyada dönem dönem karşımıza çıkan 'spiritüel' videolara bir yenisi daha eklendi. Yayılan videoda, 'Duygusal Arınma' adı altında toplanan bir grup, öne doğru eğilerek farklı sesler çıkararak arınmaya çalıştı!
Sosyal medya kullanıcıları arasında dönem dönem goygoy malzemesi olan bu tür videolar bir kez daha çok eğlenceli yorumlar doğurdu.
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Dönem dönem sosyal medyada gündem olan 'duygusal arınma' videolarına bir yenisi daha eklendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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