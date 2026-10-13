Sosyal Hayatından Vazgeçmeden Öğrenci Bütçeni Yönetmenin 10 Yolu
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Öğrenciyken para yönetmek tamamen bir denge işi! Bir yanda ay sonunu görmek, diğer yanda arkadaşlarınla kahve içmek, konsere gitmek ve hayatı sadece makarna paketleri üzerinden yaşamamak var. Neyse ki sosyal hayatını çöpe atmadan bütçeni toparlamanın birkaç akıllı yolu bulunuyor. Bunları merak ediyorsan hemen içeriğimize göz atmalısın! 👇
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1. İlk önce paran nereye gidiyor onu fark etmelisin.
2. Her buluşmayı pahalı bir organizasyona çevirmek zorunda olmadığını unutma.
3. Ama kendini yalnızca evle veya kampüsle de sınırlandırma.
4. Harçlığın geldiği gün hepsini harcamamaya dikkat etmelisin.
5. İndirimleri takip etmen mühim.
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6. Dışarıda yemek yiyeceğin günleri önceden belirlemelisin.
7. Küçük harcamaları küçümsememelisin.
8. Kredi kartını ekstra gelir gibi görmemelisin.
9. Harçlığını planlı bir şekilde bölerek ay sonunu daha rahat getirebilirsin.
10. Bütçeni kısmak yerine paranı daha akıllı kullanmayı hedeflemelisin.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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