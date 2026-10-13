Sosyal Hayatından Vazgeçmeden Öğrenci Bütçeni Yönetmenin 10 Yolu

Burs, aileden gelen harçlık veya düzenli bir gelir hesabına yattığında kendini finansal olarak bir anda çok zengin gibi hissetmen çok normal. Ancak ayın ilk haftasında yapılan büyük harcamalar, son haftalarda bütçeyi zorlar. Bundan sebeple paranı ay boyunca kullanacağın şekilde böl ve haftalık bir sınır belirle. Böylece ayın son günlerinde hesabına bakıp varoluşsal sorgulamaya girmezsin.