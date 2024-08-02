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Son Anda Kurtuldu: Bursa'da Bir Kuryenin Kullancığı Elektrikli Motosiklet Hareket Halindeyken Alev Aldı

Son Anda Kurtuldu: Bursa'da Bir Kuryenin Kullancığı Elektrikli Motosiklet Hareket Halindeyken Alev Aldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 19:44

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Bursa’nın İznik ilçesinde yürekleri ağızlara getiren bir olay meydana geldi. 44 yaşındaki kurye Eray Kırıkoğlu'nun elektrikli motosikleti hareket halindeyken alev aldı.

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Bir anda bataryası patlayan motosikleti, çevredeli araçlara zarar vermesin diye kenara çekmeye çalışan Eray Kırıkoğlu yaralandı.

Bir anda bataryası patlayan motosikleti, çevredeli araçlara zarar vermesin diye kenara çekmeye çalışan Eray Kırıkoğlu yaralandı.

Kırıkoğlu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, motosikleti ise kullanılamaz hale geldi.

Kırıkoğlu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, motosikleti ise kullanılamaz hale geldi.

O anlar bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İşte o görüntüler;

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