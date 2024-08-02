Son Anda Kurtuldu: Bursa'da Bir Kuryenin Kullancığı Elektrikli Motosiklet Hareket Halindeyken Alev Aldı

Bursa’nın İznik ilçesinde yürekleri ağızlara getiren bir olay meydana geldi. 44 yaşındaki kurye Eray Kırıkoğlu'nun elektrikli motosikleti hareket halindeyken alev aldı.
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Bir anda bataryası patlayan motosikleti, çevredeli araçlara zarar vermesin diye kenara çekmeye çalışan Eray Kırıkoğlu yaralandı.
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Kırıkoğlu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, motosikleti ise kullanılamaz hale geldi.
İşte o görüntüler;
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