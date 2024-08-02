Son Anda Kurtuldu: Bursa'da Bir Kuryenin Kullancığı Elektrikli Motosiklet Hareket Halindeyken Alev Aldı

Yunanistan Uygun Fiyatlarıyla Hala Konuşuluyor: İster Yemek İster Meyhane Yine de Uygun!

Mekanlardaki Servis Ücretinin Yasal Olmadığını Söyleyerek Şikayet Eden Kadın Gündem Oldu

Bir Vatandaş Sokağın Ortasında İlginç Hareketler Yaptı: Herkesin Zengin Olduğunu İddia Etti