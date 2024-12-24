onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sokak Köpeğini Eve Getiren Genç Kızın Annesinden Yürek Isıtan Tepki

Sokak Köpeğini Eve Getiren Genç Kızın Annesinden Yürek Isıtan Tepki

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 15:28

İçerik Devam Ediyor

Hayvan sevgisi, bazı insanların doğasında var. Sokak köpeğini eve getiren bir genç kızın annesinin verdiği tepki, izleyenlerin içini ısıttı. Daha önce eve yavru bir kedi getiren sıcak kalpli anne, sokak köpeğini görünce ufak çaplı bir kalp krizi geçirse de kısa süre sonra duruma alıştı. Video, @tekiristanya adlı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sokak köpeğini eve getiren genç kız, annesinin tepkisini ölçmek için o anları kameraya kaydetti.

Sokak köpeğini eve getiren genç kız, annesinin tepkisini ölçmek için o anları kameraya kaydetti.

Ortaya çıkan sevgi dolu görüntüler ise izleyenlerin gününü güzelleştirdi.

Ortaya çıkan sevgi dolu görüntüler ise izleyenlerin gününü güzelleştirdi.

O anlar👇😍

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın