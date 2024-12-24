Sokak Köpeğini Eve Getiren Genç Kızın Annesinden Yürek Isıtan Tepki

Hayvan sevgisi, bazı insanların doğasında var. Sokak köpeğini eve getiren bir genç kızın annesinin verdiği tepki, izleyenlerin içini ısıttı. Daha önce eve yavru bir kedi getiren sıcak kalpli anne, sokak köpeğini görünce ufak çaplı bir kalp krizi geçirse de kısa süre sonra duruma alıştı. Video, @tekiristanya adlı sosyal medya hesabından paylaşıldı.