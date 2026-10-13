ŞOK'a Oto Ürünleri Geliyor! 14 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 14 - 20 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 Ekim 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
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Haftanın Fırsatları
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Ütü Masası 1.750 TL
Şarjlı Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi 1.750 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu 149 TL
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Altınşar Çift Kişilik Kalp Baskılı Emboss Battaniye 1.199 TL
Goodyear 205/55R16 91V Eagle Sport 4 Mevsim Lastik 2026 4.199 TL
Airpods 4. Nesil Kulaklık 7.499 TL
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