Sezonun En İyi Açılışını Yapan Dizi Belli Oldu!

Star TV'nin salı akşamlarına damga vuran romantik komedisi Tuzlu Kahve, anketin açık ara galibi oldu. Eda Ece'nin canlandırdığı Derin ile Buğra Gülsoy'un hayat verdiği holding veliahdı Mehmet'in evlilik kararı, aralarında eski bir husumet bulunan iki köklü aileyi aynı masaya oturtunca ortaya kahkahayla gerilimi bir arada sunan bir hikâye çıktı.

1 Eylül'de yayınlanan ilk bölüm Total, AB ve ABC1'de birinci olurken YouTube'da üç günde 13 milyon izlenmeyi aşarak Star TV'nin açıklamasına göre ilk üç günde en çok izlenen yerli yapım rekorunu kırdı. Dadyan Yalısı'nda çekilen dizi, Eda Ece'yi Yasak Elma'daki Yıldız rolünden yıllar sonra aynı yalıya geri götürmesiyle de hayranlarını ayrıca heyecanlandırdı.