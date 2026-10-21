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Sezonun En İyi Açılışını Yapan Dizi Belli Oldu!

Sezonun En İyi Açılışını Yapan Dizi Belli Oldu!

dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 14:26 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 14:27
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Yeni sezon dizilerinin ilk bölümlerinden hangisinin ekran başındakileri daha çok etkilediğini Onedio okurlarına sorduk. 21 dizinin yarıştığı ankette zirveye yerleşen dizi, ikinci sıradaki rakibini yalnızca iki puan farkla geride bırakabildi. Kürsüye çıkanlardan reytinglerde güçlü olmasına rağmen ankette geride kalan yapımlara kadar tüm sonuçları oranlarıyla derledik.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Tuzlu Kahve, oyların yüzde 19'unu alarak sezonun en iyi açılışını yapan dizi oldu.

Tuzlu Kahve, oyların yüzde 19'unu alarak sezonun en iyi açılışını yapan dizi oldu.

Star TV'nin salı akşamlarına damga vuran romantik komedisi Tuzlu Kahve, anketin açık ara galibi oldu. Eda Ece'nin canlandırdığı Derin ile Buğra Gülsoy'un hayat verdiği holding veliahdı Mehmet'in evlilik kararı, aralarında eski bir husumet bulunan iki köklü aileyi aynı masaya oturtunca ortaya kahkahayla gerilimi bir arada sunan bir hikâye çıktı.

1 Eylül'de yayınlanan ilk bölüm Total, AB ve ABC1'de birinci olurken YouTube'da üç günde 13 milyon izlenmeyi aşarak Star TV'nin açıklamasına göre ilk üç günde en çok izlenen yerli yapım rekorunu kırdı. Dadyan Yalısı'nda çekilen dizi, Eda Ece'yi Yasak Elma'daki Yıldız rolünden yıllar sonra aynı yalıya geri götürmesiyle de hayranlarını ayrıca heyecanlandırdı.

Taşacak Bu Deniz, yüzde 17 ile zirvenin hemen arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Taşacak Bu Deniz, yüzde 17 ile zirvenin hemen arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Zirveyi kıl payı kaçıran isim, TRT 1'in cuma akşamlarının vazgeçilmezi Taşacak Bu Deniz oldu. Karadeniz'de birbirine düşman Koçari ve Furtuna ailelerinin arasında kalan Adil ile Esme'nin aşkı, 2 Ekim'de başlayan ikinci sezonda Timur Volkov'un kurduğu tuzakla bir kez daha sarsıldı ve Esme, Eleni ile Fadime'nin ölümle burun buruna geldiği sahneler ekran başındakileri nefessiz bıraktı.

Gezep'i canlandıran Onur Dilber'in kadroda olmaması sezon açılışının en çok konuşulan konularından biri olurken Ayla Baki, Buse Sinem İren ve Ali Önsöz gibi yeni isimler hikâyeye taze kan getirdi. Dizi, 5-11 Ekim haftasında üç kategoride de haftanın lideri olarak reyting tarafında da iddiasını korudu.

Sevdan Bir Ateş, yüzde 13'lük oyla kürsünün son basamağına çıktı.

Sevdan Bir Ateş, yüzde 13'lük oyla kürsünün son basamağına çıktı.

İlk üçün son halkası, Show TV'nin çarşamba akşamları yayınlanan yeni dizisi Sevdan Bir Ateş oldu. Murat Ünalmış'ın Mirza'sı ile Özge Özacar'ın Leyla'sının nikâhtan hemen önce yarım kalan aşkı, yedi yıl sonra Halep'te yeniden kesişen yollarla Kapadokya'ya taşınınca izleyiciler kendini bir anda bu dramın içinde buldu.

İlk bölüm aynı akşam oynanan Galatasaray maçına rağmen günün en çok izlenen dizisi olurken ikinci bölümde Leyla'nın evlilik cüzdanını nikâh masasına vurup 'Mirza benim kocam!' dediği sahne sosyal medyayı salladı. 7 Ekim'de Yeraltı'nın yeni sezon açılışıyla aynı geceye denk gelen kapışmadan da birinci çıkan dizi, anketteki yeriyle çarşamba akşamlarının gözdesi olduğunu gösterdi.

Yeraltı, yüzde 11 ile ilk üçün hemen dışında dördüncü oldu.

Yeraltı, yüzde 11 ile ilk üçün hemen dışında dördüncü oldu.

Sevdan Bir Ateş'le aynı akşam yarışan Yeraltı, anketin dördüncüsü oldu. NOW'un sevilen dizisi 7 Ekim'de ikinci sezonuyla döndüğünde Deniz Can Aktaş'ın Haydar Ali'si ile Devrim Özkan'ın Ceylan'ı arasındaki gerilim olduğu yerde duruyordu; fragmandaki 'Cehennemde yan Ali!' fısıltısı daha yayın başlamadan merakı katlamıştı.

İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu gibi yeni isimlerin katılımıyla Bozkurt'un geçmişinden gelen hesaplar yeniden açılırken sezon açılışı üç kategoride de ikinci sıraya yerleşti.

Nurgül Yeşilçay'ın başrolde olduğu Ömür Usta, yüzde 8 ile beşinci sırada yer aldı.

Nurgül Yeşilçay'ın başrolde olduğu Ömür Usta, yüzde 8 ile beşinci sırada yer aldı.

Pazar akşamlarının yeni gözdesi Ömür Usta, anketin beşincisi oldu. Brezilya yapımı Fina Estampa'dan uyarlanan dizide Nurgül Yeşilçay, üç çocuğunu tek başına büyüten oto tamircisi Ömür'e hayat veriyor ve büyük piyango ikramiyesiyle bir anda değişen hayatı, aile bağları ile sınıf farkı üzerinden sıcak bir hikâyeye dönüşüyor.

Gonca Vuslateri ve Bülent İnal'ın da kadroda yer aldığı dizi, 18 Ekim'deki dördüncü bölümüyle pazar gecesinin zirvesine çıkarak Daha 17 ve Teşkilat'ı geride bıraktı.

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Kanal D'nin gençlik dizisi Daha 17, yüzde 6'lık oyla altıncı sırada yer aldı.

Kanal D'nin gençlik dizisi Daha 17, yüzde 6'lık oyla altıncı sırada yer aldı.

Ömür Usta'nın pazar akşamı reytinglerde geride bıraktığı Daha 17, ankette de onun hemen arkasından geldi. Yetiştirme yurtlarında büyüyen Aras'ın kayıp kardeşini arayışını bir lisenin ve bir ailenin sırlarıyla harmanlayan dizi, yaz döneminde başlamasına rağmen sonbaharda da genç izleyicileri peşinden sürüklemeye devam ediyor.

Çağan Efe Ak'ın canlandırdığı Aras sosyal medyada 'Karizma be' yorumlarıyla gündem olurken dizinin ilk üç bölümü YouTube'da toplamda 48 milyon izlenmeyi geçmişti.

Altı Üstü İstanbul, yüzde 5 ile ilk yedide kendine yer buldu.

Altı Üstü İstanbul, yüzde 5 ile ilk yedide kendine yer buldu.

Yaz dizisi olarak başlayıp sonbaharda da yoluna devam eden bir diğer yapım ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u oldu. İstanbul'un kenar mahallesi Ziyankâr'da futbolu tek kurtuluş yolu olarak gören Emir'in hikâyesi, Rahimcan Kapkap'ın performansıyla pazartesi akşamlarının sevilen dizileri arasına girdi.

16. bölüm fragmanındaki cenaze görüntüleri 'Emir öldü mü?' sorusunu gündeme taşısa da dizi, 12 Ekim'de üç kategoride birinci olarak Uzak Şehir'i geride bıraktı.

Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, yüzde 4 ile sekizinci oldu.

Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, yüzde 4 ile sekizinci oldu.

Cumartesi akşamlarına yeni bir soluk getiren Başkalarının Hayatı, sekizinci sırada kendine yer buldu. Eylül Lize Kandemir'in canlandırdığı Hülya'nın zengin arkadaşı Neslihan sayesinde girdiği malikânede kendini olduğundan farklı tanıtması ve ailesinin borçlarıyla sürüklendiği tehlikeli plan, ilk bölümden itibaren sosyal medyada övgüyle karşılandı.

Burak Berkay Akgül ve Mehmet Aslantuğ'un da kadroda olduğu dizi, 4. bölümüyle AB ve ABC1'de zirveye yerleşti.

Yedinci sezonuyla dönen Teşkilat, yüzde 2'lik oyla listede yer aldı.

Yedinci sezonuyla dönen Teşkilat, yüzde 2'lik oyla listede yer aldı.

Listenin devamında oranlar belirgin şekilde düşüyor ve yüzde 2'lik grubu TRT 1'in köklü dizisi Teşkilat açıyor. Tolga Sarıtaş'ın Altay'ı yedinci sezonda Bensu Soral'ın canlandırdığı Azra Tugaylı ile sahada kıyasıya bir rekabete girerken Selim Bayraktar'ın yeni başkan Tuğrul olarak kadroya katılması da dikkat çekti.

Üçüncü sezonunu Budapeşte'de açan Uzak Şehir de yüzde 2 aldı.

Üçüncü sezonunu Budapeşte'de açan Uzak Şehir de yüzde 2 aldı.

Kanal D'nin pazartesi dizisi Uzak Şehir, yeni sezonu Budapeşte'de açarak izleyicilerini şaşırttı. Kanlı düğünün üç ay sonrasında Sinem Ünsal'ın Alya'sı oğlu Deniz'le yeni bir hayat kurmaya çalışırken Ozan Akbaba'nın Cihan'ı da peşinden geldi; sezon açılışı gecenin birincisi olsa da dizi ankette yüzde 2'de kaldı.

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Fikret Kuşkan'ın başrolde olduğu Evlilik Güzeldir, yüzde 2'lik oy aldı.

Fikret Kuşkan'ın başrolde olduğu Evlilik Güzeldir, yüzde 2'lik oy aldı.

Binlerce çiftin nikâhını kıyan rekortmen nikâh memuru Mesut Bahtiyar'ın kendi beş kızından hiçbirini evlendirememesini anlatan Evlilik Güzeldir, TRT 1'in pazartesi akşamlarına neşe getirdi. Hande Soral, İlayda Alişan ve Cansu Savcı gibi isimleri bir araya getiren dizi, ankette yüzde 2'lik bir oy aldı.

Yeşilçam ruhu taşıyan Haysiyet, yüzde 2 ile listede yer aldı.

Yeşilçam ruhu taşıyan Haysiyet, yüzde 2 ile listede yer aldı.

Kanal D'nin salı dizisi Haysiyet, Balat'ta geçen ve Yeşilçam havası taşıyan hikâyesiyle ilk bölümden dikkat çekti. Karlıova ailesinin kız istemeye kamyon kasasında gittiği sahne ve Doğukan Güngör ile Merih Öztürk'ün 'Edalı da Modalı Yar' eşliğindeki dansı sosyal medyada akıma dönüşürken dizi ankette yüzde 2'de kaldı.

Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'lı Anne Yarısı, yüzde 2'de kaldı.

Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'lı Anne Yarısı, yüzde 2'de kaldı.

Ablasını kaybettikten sonra yeğeni Ege'yi kendi çocuğu gibi büyüten Zeynep ile hapisten çıkıp kızını almaya gelen Ali'nin velayet savaşını anlatan Anne Yarısı, Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ı Kapadokya'daki Altay konağında karşı karşıya getirdi. Esra Dermancıoğlu'nun da kadroda yer aldığı NOW dizisi, ankette yüzde 2'lik bir oy aldı.

Yazın başlayıp yayına devam eden Muhtemel Aşk, yüzde 1 aldı.

Yazın başlayıp yayına devam eden Muhtemel Aşk, yüzde 1 aldı.

Yüzde 1'lik dilimde ilk sırada, haziranda başlayıp hâlâ yayına devam eden Muhtemel Aşk var. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oluşturduğu aşk üçgeni yaz aylarında X'te saatlerce gündemde kalmıştı; yeni sezon dizileriyle yarıştığı bu ankette ise yüzde 1'de kaldı.

Yedinci sezonunda zaman atlaması yapan Gönül Dağı, yüzde 1 aldı.

Yedinci sezonunda zaman atlaması yapan Gönül Dağı, yüzde 1 aldı.

TRT 1'in cumartesi dizisi Gönül Dağı, yedinci sezonunda 15 yıllık bir zaman atlamasıyla izleyici karşısına çıktı ve hikâyeyi Gedelli'nin yeni kuşağına bıraktı. Kadroya 17 yeni oyuncunun katıldığı dizide Berk Atan'ın Taner'i yeniden ekranlarda olsa da dizi ankette yüzde 1'de kaldı.

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Beşinci sezonuna zirvede başlayan Kızılcık Şerbeti, ankette yüzde 1 aldı.

Beşinci sezonuna zirvede başlayan Kızılcık Şerbeti, ankette yüzde 1 aldı.

Show TV'nin cuma akşamlarındaki fenomeni Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunu altı aylık zaman atlamasıyla açtı ve ilk bölümde üç kategoride birinci olarak reytinglerdeki gücünü bir kez daha gösterdi. Murat Aygen'in canlandırdığı gizemli komşu Lider ile Ömer arasındaki kıskançlık gerilimi çok konuşulsa da dizi bu ankette yüzde 1'de kaldı.

NOW'un yeni dizisi Sevdam Karadeniz, yüzde 1'lik oyla listede.

NOW'un yeni dizisi Sevdam Karadeniz, yüzde 1'lik oyla listede.

12 Ekim'de başlayan Sevdam Karadeniz, anketteki en yeni dizilerden biriydi. Trabzon'da 50 yıldır süren Alazlı-Yeniceli husumetinin ortasında Erdem Adilce'nin Kuzey'i ile Meltem Akçöl'ün Zeyşan'ını zoraki bir evliliğe sürükleyen dizi, ilk bölümdeki yunus kurtarma sahnesiyle konuşuldu ve ankette yüzde 1 aldı.

Burak Özçivit'in yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yüzde 1'de kaldı.

Burak Özçivit'in yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yüzde 1'de kaldı.

ATV'nin perşembe dizisi Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit'in Kenan'ı ile Beyza Gümülcine'nin Leyla'sının Berlin'de başlayan aşkını Adana'ya taşıyor. Kenan'ın 'Aga nabiyünn?' repliğiyle akıllara kazınan ilk bölüm AB ve ABC1'de birinci olsa da dizi ankette yüzde 1'de kaldı.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in dizisi Güller ve Günahlar, yüzde 1 aldı.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in dizisi Güller ve Günahlar, yüzde 1 aldı.

Kanal D'nin cumartesi dizisi Güller ve Günahlar, ikinci sezonunda Kader'in akıbeti ve Zeynep'in Serhat'ı affedip affetmeyeceği sorusuyla devam ediyor. İspanya'da El Secreto adıyla yayınlanıp günün birincisi olan dizi, yurt dışında yakaladığı başarıya rağmen bu ankette yüzde 1'de kaldı.

İkinci sezonuyla dönen Halef: Köklerin Çağrısı, yüzde 1'de kaldı.

İkinci sezonuyla dönen Halef: Köklerin Çağrısı, yüzde 1'de kaldı.

NOW'un Şanlıurfa'da çekilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezonda hafızasını kaybedip Serra adıyla yeni bir hayata başlayan Yıldız'ın ve onu arayan Serhat'ın hikâyesini anlatıyor. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrolde olduğu dizi, Disney+'ın MENA bölgesindeki yeni döneminde platforma giren ilk Türk yapımı olsa da ankette yüzde 1 aldı.

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Reytinglerde güçlü olan Sevdiğim Sensin, ankette yüzde 1'in altında kaldı.

Reytinglerde güçlü olan Sevdiğim Sensin, ankette yüzde 1'in altında kaldı.

Listenin son sırasında, perşembe akşamları reytinglerde zirveyi sık sık zorlayan Sevdiğim Sensin var. Aytaç Şaşmaz'ın Erkan'ı ile Helin Kandemir'in Dicle'sinin hikâyesi ikinci sezonda Erkan'ın Dicle için suçu üstlenip tutuklanmasıyla açıldı, Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya'nın kadroya katılması da çok konuşuldu. Ekranda bu kadar güçlü olan dizi, ankette yüzde 1'in altında kaldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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