Sezonun En İyi Açılışını Yapan Dizi Belli Oldu!
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Yeni sezon dizilerinin ilk bölümlerinden hangisinin ekran başındakileri daha çok etkilediğini Onedio okurlarına sorduk. 21 dizinin yarıştığı ankette zirveye yerleşen dizi, ikinci sıradaki rakibini yalnızca iki puan farkla geride bırakabildi. Kürsüye çıkanlardan reytinglerde güçlü olmasına rağmen ankette geride kalan yapımlara kadar tüm sonuçları oranlarıyla derledik.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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Tuzlu Kahve, oyların yüzde 19'unu alarak sezonun en iyi açılışını yapan dizi oldu.
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Taşacak Bu Deniz, yüzde 17 ile zirvenin hemen arkasında ikinci sıraya yerleşti.
Sevdan Bir Ateş, yüzde 13'lük oyla kürsünün son basamağına çıktı.
Yeraltı, yüzde 11 ile ilk üçün hemen dışında dördüncü oldu.
Nurgül Yeşilçay'ın başrolde olduğu Ömür Usta, yüzde 8 ile beşinci sırada yer aldı.
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Kanal D'nin gençlik dizisi Daha 17, yüzde 6'lık oyla altıncı sırada yer aldı.
Altı Üstü İstanbul, yüzde 5 ile ilk yedide kendine yer buldu.
Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, yüzde 4 ile sekizinci oldu.
Yedinci sezonuyla dönen Teşkilat, yüzde 2'lik oyla listede yer aldı.
Üçüncü sezonunu Budapeşte'de açan Uzak Şehir de yüzde 2 aldı.
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Fikret Kuşkan'ın başrolde olduğu Evlilik Güzeldir, yüzde 2'lik oy aldı.
Yeşilçam ruhu taşıyan Haysiyet, yüzde 2 ile listede yer aldı.
Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'lı Anne Yarısı, yüzde 2'de kaldı.
Yazın başlayıp yayına devam eden Muhtemel Aşk, yüzde 1 aldı.
Yedinci sezonunda zaman atlaması yapan Gönül Dağı, yüzde 1 aldı.
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Beşinci sezonuna zirvede başlayan Kızılcık Şerbeti, ankette yüzde 1 aldı.
NOW'un yeni dizisi Sevdam Karadeniz, yüzde 1'lik oyla listede.
Burak Özçivit'in yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yüzde 1'de kaldı.
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in dizisi Güller ve Günahlar, yüzde 1 aldı.
İkinci sezonuyla dönen Halef: Köklerin Çağrısı, yüzde 1'de kaldı.
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Reytinglerde güçlü olan Sevdiğim Sensin, ankette yüzde 1'in altında kaldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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