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Sex and the City Sevenlerin İzleyebileceği Kadın İlişkilerini Konu Edinen İlham Verici Diziler

Sex and the City Sevenlerin İzleyebileceği Kadın İlişkilerini Konu Edinen İlham Verici Diziler

dizi
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 12:01

'Sex and the City' hayranları için, kadın ilişkilerini merkezine alan ve ilham verici bir dizi arayışı içindeyseniz doğru yerdesiniz. 

Hazırsanız listemize geçelim!

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20. And Just Like That... (2021)

20. And Just Like That... (2021)

IMDb: 5,7

Özet: Ekranların fenomen dizisi Sex And The City’nin devam halkası olan “And Just Like That...”, 50’li yaşlarında olan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Candace Bushnell’in yeni romanı “Is There Still Sex in the City?”den uyarlanacak yapımda, hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York City’de yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceraları ele alınıyor.

Yaratıcı: Michael Patrick King

Oyuncular: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis

19. 2 Broke Girls (2011–2017)

19. 2 Broke Girls (2011–2017)

IMDb: 6,6

Özet: Aynı restaurantta çalışan Max ve Caroline birbirlerinden çok farklı, ancak aynı çalışma ortamında bulunmak zorunda kalan iki garson kızdır. Max; hoyrat, sokaklara alışık, kendine pek güvenmeyen ve hayattan pek bir beklentisi olmayan bir karaktere sahipken, Caroline; Max'in aksine hırslı ve özgüven sahibidir. 

Yaratıcı: Michael Patrick King, Whitney Cummings

Oyuncular: Kat Dennings, Beth Behrs, Matthew Moy

18. Emily in Paris (2020)

18. Emily in Paris (2020)

IMDb: 6,9

Özet: Emily, Şikago’da yaşayan genç bir kadındır. Pazarlama yöneticisi olan Emily, hiç beklemediği bir anda rüya gibi bir iş fırsatı yakalar. Kariyeri için çok önemli olan bu teklifi geri çevirmeyen Emily, yeni işi için Paris’e taşınır. Yeni bir hayata başlayan Emily, bir yandan yeni işine adapte olmaya çalışırken bir yandan da ailesini, arkadaşlarını ve ilişkisini idare etmeye çalışır.

Yaratıcı: Darren Star

Oyuncular: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo

17. Girlboss (2017)

17. Girlboss (2017)

IMDb: 7

Özet: İnternet üzerinden kıyafet satışı yapmaya başlayan genç Sophia, bu girişiminin onu bir moda imparatorluğunun başına getireceğinden habersizdi. O sadece günü kurtarmak, hayatını sürdürmek istiyordu, şimdi ise multi milyoner!

Yaratıcı: Kay Cannon

Oyuncular: Britt Robertson, Ellie Reed, Johnny Simmons

16. Don't Trust the B---- in Apartment 23 (2012–2013)

16. Don't Trust the B---- in Apartment 23 (2012–2013)

IMDb: 7,3

Özet: Bir finans şirketinde çalışmak üzere New York'a gelen June, şehre adımını attığı gün işinden olur. Büyük hayalleri olan June, kendini kapının önünde bulduğunda, ev arkadaşı aramaya başlar ve yolu Chloe ile kesişir.

Yaratıcı: Nahnatchka Khan

Oyuncular: Dreama Walker, Krysten Ritter, James Van Der Beek

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15. Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (2020)

15. Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (2020)

IMDb: 7,3

Özet: Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker, Afro-Amerikalı ilk kadın girişimcinin hayatına odaklanıyor. C.J. Walker, ırkçılığın ve cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı dönemde çığır açan bir işe imza atar. Afro-Amerikalı ilk kadın girişimci olarak saç bakım pazarına giren Walker, gece gündüz çalışır. Kendisini işine adayan ve sonunda verdiği emeklerin karşılığını alan Walker, bileğinin hakkıyla milyonerliğe ulaşır

Yaratıcı: Nicole Asher

Oyuncular: Octavia Spencer, Tiffany Haddish, Carmen Ejogo

14. Pretty Little Liars (2010–2017)

14. Pretty Little Liars (2010–2017)

IMDb: 7,4

Özet: İki kişi bir sırrı, ancak biri ölüyse saklayabilir. Alison'ın gizemli ölümünün ardından geride kalan dört liseli genç kızın, birbirlerinden sakladıkları sırları vardır. Bu sırlar gün geçtikçe açığa çıkacak ve kızları zor duruma sokacaktır.

Yaratıcı: I. Marlene King

Oyuncular: Ashley Benson, Lucy Hale, Troian Bellisario

13. Desperate Housewives (2004–2012)

13. Desperate Housewives (2004–2012)

IMDb: 7,6

Özet: Umutsuz ev kadınları yola 5 iyi arkadaş olarak başladılar; Susan Lynette, Bree ve Gabrielle, Mary Alice’i kaybettikten sonra, her sezon değişen yeni ev hanımları komşular arasına katıldı. Aşklar, ihanetler, çocuklar, derken hayat bütün hızıyla akıp gitti. 

Yaratıcı: Marc Cherry

Oyuncular: Teri Hatcher, Marcia Cross, Felicity Huffman

12. High Fidelity (2020)

12. High Fidelity (2020)

IMDb: 7,7

Özet: High Fidelity, plak dükkanı sahibi ve aynı zamanda pop kültürüne takıntılı bir müzik tutkununu olan bir kadının hikayesini konu ediyor. Nick Hornby imzalı romandan uyarlanan dizinin başrolünü Zoe Kravitz üstleniyor.

Yaratıcı: Veronica West, Sarah Kucserka

Oyuncular: Zoë Kravitz, Jake Lacy, Da’vine Joy Randolph

11. Chewing Gum (2015–2017)

11. Chewing Gum (2015–2017)

IMDb: 7,7

Özet: 24 yaşındaki Tracey Gordon, muhafazakar bir aile tarafından büyütülen genç bir kadındır. Ailesinin yanından ayrılıp, yalnız yaşamaya başlayan Tracey, dünyayı keşfetmeye başlar. Cinsel hayatı olmayan Tracey, artık bu durumu değiştirmeye karar verir.

Yaratıcı: Michaela Coel

Oyuncular: Michaela Coel, John MacMillan, Danielle Walters

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10. Devious Maids (2013–2016)

10. Devious Maids (2013–2016)

IMDb: 7,8

Özet: 4 Latin kökenli hizmetçi olan Marisol, Rosie, Carmen ve Zoila, Beverly Hills'in zenginlerinin evlerinde çalışıyorlardır. Ana hikaye, bir cinayet üzerinden ilerler. Dizi, ırkçılık ve sınıf ayrımı temalarını gözler önüne seriyor.

Yaratıcı: Marc Cherry

Oyuncular: Ana Ortiz, Dania Ramirez, Roselyn Sanchez

9. UnREAL (2015–2018)

9. UnREAL (2015–2018)

IMDb: 7,8

Özet: Dizi, iki kadının zaman zaman birbirlerine en büyük düşman olup, yeri geldiğinde birbirlerine destek olabilmelerini, kız kardeşliğin ve kadının gücünü gözler önüne seriyor.

Yaratıcı: Marti Noxon

Oyuncular: Constance Zimmer, Shiri Appleby, Craig Bierko

8. Dead to Me (2019–2022)

8. Dead to Me (2019–2022)

IMDb: 7,9

Özet: Dead to Me, Jen adındaki genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Tuhaf bir mizah anlayışına ve öfke sorunlarına sahip bir kadın olan Jen, genç yaşında dul kalan bir kadındır. Jen’in kocası cinayete kurban gitmiştir. Kocasının acısını atlatamayan Jen’in hayatı kendisinden tamamen farklı bir karaktere sahip olan özgür ruhlu bir kadın olan bir kadın ile tanıştığında bambaşka bir hal alır. 

Yaratıcı: Liz Feldman

Oyuncular: Christina Applegate, Linda Cardellini, James Marsden

7. Weeds (2005–2012)

7. Weeds (2005–2012)

IMDb: 7,9

Özet: Eşini kaybetmesinin ardından iki oğlu ve kayınbiraderi ile başbaşa kalan Nancy Botwin, ailenin geçimini bir şekilde sağlamak zorundadır. Yaşadıkları yer olan Agrestic'teki potansiyeli değerlendiren Nancy, ot satmaya başlar. Bir süre oğullarından gizlediği bu meslek, ayyuka çıkmaya başladığında Botwin Ailesi'nin de maceraları başlamış sayılır.

Yaratıcı: Jenji Kohan

Oyuncular: Mary-Louise Parker, Justin Kirk, Kevin Nealon

6. Unorthodox (2020)

6. Unorthodox (2020)

IMDb: 8

Özet: Unorthodox, kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen genç bir kadının hikayesni konu ediyor. Görücü usulü evliliğe zorlanan genç bir kadın, hayallerine koşmaya karar vererek kaçar. Hem bu evlilikten hem de dini topluluktan kaçmaya çalışan kadın, kendisine yeni bir hayat kurmak için Berlin'e yerleşir. Ancak geçmişi genç kadının peşini bırakmayacaktır.

Yaratıcı: Anna Winger

Oyuncular: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch

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5. Orange Is the New Black (2013–2019)

5. Orange Is the New Black (2013–2019)

IMDb: 8

Özet: Piper Chapman, güzel bir hayata, iyi bir sevgiliye, anlayışlı bir aileye sahip genç bir kadındır. Üniversite yıllarında işlediği bir suç yüzünden konforlu hayatından uzaklaşarak hapse girer. Hapishane hayatı Piper’ın düşlediğinden bambaşkadır. 

Yaratıcı: Jenji Kohan

Oyuncular: Taylor Schilling, Laura Prepon, Natasha Lyonne

4. Gilmore Girls (2000–2007)

4. Gilmore Girls (2000–2007)

IMDb: 8,2

Özet: Hayali bir kasaba olan Stars Hollow'da geçen, sıcak bir anne kız hikayesi. Kasabanın her biri nev-i şahsına münhasır sakinleri, genç yaşta anne olan Lorelai ve kendi hatalarını tekrarlamaması için üstüne titrediği kızı Rory'nin sakin kasaba hayatındaki maceraları.

Yaratıcı: Amy Sherman-Palladino

Oyuncular: Lauren Graham, Alexis Bledel, Melissa McCarthy

3. Big Little Lies (2017–2019)

3. Big Little Lies (2017–2019)

IMDb: 8,4

Özet: Avustralyalı yazar Liane Moriary’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanacak Big Little Lies’da; dışardan mükemmel hayatlara sahipmiş gibi gözüken üç kadının, bir cinayet olayı ile yollarının kesişmesi işlenecek.

Yaratıcı: Liane Moriarty, David E. Kelley

Oyuncular: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley

2. Fleabag (2016–2019)

2. Fleabag (2016–2019)

IMDb: 8,7

Özet: Fleabag, Londra'da tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor. Dizide, 30'lu yaşlarındaki kadının aşk, aile ve iş hayatında yaşadığı gündelik olaylar ele alınıyor.

Yaratıcı: Phoebe Waller-Bridge

Oyuncular: Phoebe Waller-Bridge, Brett Gelman, Andrew Scott

1. Anne with an E (2017–2019)

1. Anne with an E (2017–2019)

IMDb: 8,6

Özet: Lucy Maid Montgomery’nin ‘Anne with Green Gables‘ kitabından uyarlanan dizide, anne ve babasının ölümü ile kimsesiz kalan bir kızın hikayesini konu ediyor. Anne Shirley, anne ve babasının ölümü sonrasında kimsesiz kalan bir kızdır. Hayatına bir yön vermeye çalışan küçük kız, yaşadığı tatsızlıklardan sonra evlenmemiş yaşlı bir kadın ve onun erkek kardeşi ile birlikte yaşamaya başlar.

Yaratıcı: Moira Walley-Beckett

Oyuncular: Amybeth McNulty, Geraldine James, Lucas Jade Zumann

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