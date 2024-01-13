Sex and the City Sevenlerin İzleyebileceği Kadın İlişkilerini Konu Edinen İlham Verici Diziler
Sex and the City Sevenlerin İzleyebileceği Kadın İlişkilerini Konu Edinen İlham Verici Diziler
'Sex and the City' hayranları için, kadın ilişkilerini merkezine alan ve ilham verici bir dizi arayışı içindeyseniz doğru yerdesiniz.
Hazırsanız listemize geçelim!
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20. And Just Like That... (2021)
19. 2 Broke Girls (2011–2017)
18. Emily in Paris (2020)
17. Girlboss (2017)
16. Don't Trust the B---- in Apartment 23 (2012–2013)
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15. Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (2020)
14. Pretty Little Liars (2010–2017)
13. Desperate Housewives (2004–2012)
12. High Fidelity (2020)
11. Chewing Gum (2015–2017)
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10. Devious Maids (2013–2016)
9. UnREAL (2015–2018)
8. Dead to Me (2019–2022)
7. Weeds (2005–2012)
6. Unorthodox (2020)
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5. Orange Is the New Black (2013–2019)
4. Gilmore Girls (2000–2007)
3. Big Little Lies (2017–2019)
2. Fleabag (2016–2019)
1. Anne with an E (2017–2019)
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