Sex and the City Sevenlerin İzleyebileceği Kadın İlişkilerini Konu Edinen İlham Verici Diziler

IMDb: 6,9

Özet: Emily, Şikago’da yaşayan genç bir kadındır. Pazarlama yöneticisi olan Emily, hiç beklemediği bir anda rüya gibi bir iş fırsatı yakalar. Kariyeri için çok önemli olan bu teklifi geri çevirmeyen Emily, yeni işi için Paris’e taşınır. Yeni bir hayata başlayan Emily, bir yandan yeni işine adapte olmaya çalışırken bir yandan da ailesini, arkadaşlarını ve ilişkisini idare etmeye çalışır.

Yaratıcı: Darren Star

Oyuncular: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo