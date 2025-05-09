onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Senin Ruhunu Yansıtan Sneaker Hangisi?

Senin Ruhunu Yansıtan Sneaker Hangisi?

converse
converse - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 17:35

Tarz, bazen dinlediğin şarkılarda saklıdır, bazen de ayakkabılarında...

Kimimiz anı yaşarız, kimimiz de geçmişin hatıralarına sıkı sıkıya bağlanırız, ama hepimiz günün sonunda sokakların ritmine karışırız.

Peki sen hangi çizgide yürüyorsun?

Testi çöz, kendine en yakın sneaker'ı bul ve hikayeni onunla yazmaya başla! ⚡👟☀️

1. Senin modunu en iyi hangi kelime tanımlar?

2. Ayakkabı dolabını açtığında karşına ne çıkıyor?

3. Şehirde bir gün geçirecek olsan nerede olursun?

4. Müzik zevkin hangisine daha yakın? 🎵

5. Sosyal medya senin için ne ifade ediyor? 📱

6. Stilini nasıl tanımlarsın? 😎

7. Kendini hangi yıllara ait hissediyorsun?

8. Ayakkabın senin için ne ifade ediyor? 👟

⭐ Sokakların Favorisi: Chuck Taylor All Star ⭐

⭐ Sokakların Favorisi: Chuck Taylor All Star ⭐

Sen anı yaşayan, enerjik ve özgür ruhlu birisin. Tarz senin için bir duruş, konfor ise olmazsa olmaz. Kendini sokaklarda, arkadaşlarının yanında ya da bir etkinlikte en doğal halinle buluyorsun. Zamanın ruhunu yakalıyorsun ama kendi yolundan da sapmıyorsun.

Senin Chuck’ın net belli: Chuck Taylor All Star!

Tarzına uygun Chuck’la hikayeni başlat! 

İncelemek için tıkla!

⭐ Zamansız İkon: Chuck 70 ⭐

⭐ Zamansız İkon: Chuck 70 ⭐

Geçmişin izleriyle geleceğe yürüyen, detaylara aşık bir ruhsun. Senin için stil; bir şey giymekten fazlası, adeta kendini bir anlatım biçimi. Retro havası, zamansız duruşu ve sade şıklığıyla dikkat çekenlerdensin.

Kendi çizgini bozmadan fark yaratan biri olarak, seni en iyi anlatan model: Chuck 70!

 Tarzına uygun Chuck’la hikayeni başlat!

İncelemek için tıkla!

Love, Chuck!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
converse
converse
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark