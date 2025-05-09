Geçmişin izleriyle geleceğe yürüyen, detaylara aşık bir ruhsun. Senin için stil; bir şey giymekten fazlası, adeta kendini bir anlatım biçimi. Retro havası, zamansız duruşu ve sade şıklığıyla dikkat çekenlerdensin.

Kendi çizgini bozmadan fark yaratan biri olarak, seni en iyi anlatan model: Chuck 70!

Tarzına uygun Chuck’la hikayeni başlat!

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