"Seni Seviyorum" Demeseniz Bile Partnerinizin Onu Çok Sevdiğinizi Hissetmesinin 10 Yolu
"Seni Seviyorum" Demeseniz Bile Partnerinizin Onu Çok Sevdiğinizi Hissetmesinin 10 Yolu
'Seni seviyorum' demek elbette çok kıymetli olsa da partneriniz bunu hissetmediği sürece günde bin defa da söyleseniz pek bir anlamı olmuyor... Bu konuda ne yapacağınızı kara kara düşünüyorsanız sizin için 10 maddede sıraladık! Şimdiden düşünmeye başlayın...
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1. Küçük detayları hafızanızda tutmak ilişkinizi çok güçlendirir!
2. Üzüntülü zamanlarınızda yanınızda olmasına özen gösterin!
3. Her hareketinizde samimi olmaya özen gösterin.
4. En küçük bir planda bile ne kadar mutlu hissettiğinizi belli edin!
5. Eski anılarınızı birlikte yad edin!
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6. Partnerinize günlük olarak nasıl olduğunu sorun...
7. Seven sevdiğinin fotoğrafını cüzdanında taşısın...
8. Partnerinizin evine kadar ona eşlik edin!
9. Partnerinize fiziksel işlerde destek olun...
10. Özür dilemenin bir erdem olduğunu unutmayın...
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