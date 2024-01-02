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"Seni Seviyorum" Demeseniz Bile Partnerinizin Onu Çok Sevdiğinizi Hissetmesinin 10 Yolu

etiket "Seni Seviyorum" Demeseniz Bile Partnerinizin Onu Çok Sevdiğinizi Hissetmesinin 10 Yolu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 22:01

'Seni seviyorum' demek elbette çok kıymetli olsa da partneriniz bunu hissetmediği sürece günde bin defa da söyleseniz pek bir anlamı olmuyor... Bu konuda ne yapacağınızı kara kara düşünüyorsanız sizin için 10 maddede sıraladık! Şimdiden düşünmeye başlayın...

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1. Küçük detayları hafızanızda tutmak ilişkinizi çok güçlendirir!

Aşk aslında büyük sürprizlerde değil, tam aksine hayatın içindeki küçük sürprizlerde gizli! Partnerinizin laf arasında söylediği küçük bir detayı bile aklınızda tutup onu gerçekleştirmek aşkınıza aşk katacak!

2. Üzüntülü zamanlarınızda yanınızda olmasına özen gösterin!

Partnerinizi sadece mutlu olduğunuz zamanlarda değil, ruhen iyi hissetmediğiniz zamanlarda da yanınızda durup sizi teselli etmesine izin vermek bir nevi 'seni seviyorum' demektir...

3. Her hareketinizde samimi olmaya özen gösterin.

İçinizden gelmeyen hiçbir şeyi sırf karşı taraf üzülmesin diye eyleme geçirmeye çalışmayın. Bu partnerinizi sevmediğiniz anlamına gelmez, sadece o an sizin için doğru zaman olmayabilir...

4. En küçük bir planda bile ne kadar mutlu hissettiğinizi belli edin!

Aşık olduğunuz kişiyle sokakta yürümenin bile keyfi bambaşka farkındayım! Partnerinizle yaptığınız her plandan ne kadar mutlu olduğunuzu mutlaka belirtin. Sözsüz seni seviyorumun bir başka yolu da gülümsemek!

5. Eski anılarınızı birlikte yad edin!

Eski fotoğraf ve anılara bakmak, o günleri konuşmak saatler süren sohbet konularını ardı ardına sıralar... Böylece partnerinize onunla geçen vakitlerden ne kadar keyif aldığınızı ve bir ömür birlikte anılar oluşturmak istediğinizin de mesajını verirsiniz!

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6. Partnerinize günlük olarak nasıl olduğunu sorun...

Aslında bu çok basit gibi görünse de partnerinize onun her anında yanında olmak istediğinizin mesajını vermiş oluyorsunuz. Bu sayede partneriniz size bir kere daha aşık olacak diyebiliriz!

7. Seven sevdiğinin fotoğrafını cüzdanında taşısın...

7. Seven sevdiğinin fotoğrafını cüzdanında taşısın...

Partnerinizin yüzünü bir gün görmeseniz serumluk oluyorsanız size en iyi alternatif: Sevgilinizin fotoğrafını cüzdanınızda taşıyın! Böylece hem partneriniz yaptığınız bu jeste hayran kalacak, hem de siz her gün onun yüzünü görmüş olacaksınız...

8. Partnerinizin evine kadar ona eşlik edin!

Bu hareket aslında partnerinizin size duyacağı güven seviyesinde inanılmaz bir artış sağlar. Ayrıca partnerinizin iyiliğini düşünmeniz çok tatlı bir hareket!

9. Partnerinize fiziksel işlerde destek olun...

Bunun için illa aynı evde yaşamanıza gerek yok. İhtiyacı olan bir şeyi almak, yapacağı bir işi sizin üstlenmeniz gibi küçük detaylar partneriniz için büyük sevinçlere dönüşebilir. Bu sayede birlikte daha çok zaman da geçirebilirsiniz!

10. Özür dilemenin bir erdem olduğunu unutmayın...

Partnerinizi istemeden üzmüş veya kırmış olabilirsiniz. Bu durumu telafi etmek için yapabileceğiniz en güzel davranış, ona ne kadar üzgün olduğunuzu açıkça belirtmek... Bu dürüstlük karşısında emin olun partneriniz her şeyi bir çırpıda unutacak.

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