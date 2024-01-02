"Seni Seviyorum" Demeseniz Bile Partnerinizin Onu Çok Sevdiğinizi Hissetmesinin 10 Yolu

'Seni seviyorum' demek elbette çok kıymetli olsa da partneriniz bunu hissetmediği sürece günde bin defa da söyleseniz pek bir anlamı olmuyor... Bu konuda ne yapacağınızı kara kara düşünüyorsanız sizin için 10 maddede sıraladık! Şimdiden düşünmeye başlayın...