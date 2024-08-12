Şener Şen'in Ziya Karakteri Gibi 'Jiletli Tarak' Tanıtımı Yapan Seyyar Satıcı Sosyal Medyada Gündem Oldu

İstanbul Tuzla'da koltuğa oturttuğu bir vatandaşın saçını jiletli tarakla tıraş eden seyyar satıcının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Satış yöntemi Şener Şen'in 'Ziya' karakterine benzetilen seyyar satıcı, 'Bedava tıraş yapıyor ya. Bu devirde kadın, bedavaya kocasının başını kaşımıyor.' diyerek ürünü pazarladı.
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İstanbul Tuzla'da tezgaha gelen vatandaşları ürünüyle tıraş eden seyyar satıcının taktiği, Şener Şen'in Neşeli Günler filminde canlandırdığı 'Ziya' karakterinin jilet satma sahnesine benzetildi.
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Taraklara bakmaya gelenlerden isteyen kişileri ürünüyle tıraş eden seyyar satıcı, 'Evli misin kardeş. Bu gece bu tıraşın hakkını ver, damat gibi tıraş ettim. Bedava tıraş yapıyorum ya.. Bu devirde kadın, bedavaya kocasının başını kaşımıyor. Orman gibi saç vardı damat gibi oldu.' diyerek ürününü pazarlamaya çalıştı. İşte o görüntüler; 📹
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