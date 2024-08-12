Şener Şen'in Ziya Karakteri Gibi 'Jiletli Tarak' Tanıtımı Yapan Seyyar Satıcı Sosyal Medyada Gündem Oldu

İstanbul Tuzla'da koltuğa oturttuğu bir vatandaşın saçını jiletli tarakla tıraş eden seyyar satıcının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Satış yöntemi Şener Şen'in 'Ziya' karakterine benzetilen seyyar satıcı, 'Bedava tıraş yapıyor ya. Bu devirde kadın, bedavaya kocasının başını kaşımıyor.' diyerek ürünü pazarladı.