Sen Vegan Bir Yaşama Ne Kadar Hazırsın?

Henüz yolun başındasın ama vegan yaşam senin için bir hedefse çok uzakta değilsin, yolu neredeyse yarılamışsın bile diyebiliriz. Eh her iş minik adımlarla başlar, yeter ki emin adımlar atalım. Bundan sonraki süreçte bol bol vegan ürünler tüketerek bu yüzdeyi artırmak senin elinde. Ben nasıl yaparım ederim de vegan ürünler bulurum diyorsan da o işin kolayı var, tavsiyemizi dinle: