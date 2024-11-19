Sen Vegan Bir Yaşama Ne Kadar Hazırsın?

Bitki bazlı beslenen ve vegan yaşam tarzını tercih eden tüketicilerin sayısının artmasıyla birlikte profesyonel mutfaklarda ve menülerde de vegan ve bitki bazlı tabakların daha fazla yer alması bekleniyor. Ülkemizde yeme içme sektörünün bir numaralı iş ortağı olma hedefiyle Metro Türkiye, “Sofrada Herkese Yer Var” mottosuyla raflarındaki vegan ürün yelpazesi içerisinde bitki bazlı lahmacun, içli köfte, meze gibi hazır yemek çözümlerinden mayonez, makarna gibi gıda ve yumuşatıcı, yağ çözücü, şampuan gibi temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Yenilikçi çeşitlerle sürekli genişlettiği Metro markalı ürün portföyüne ise son olarak ayrana alternatif olarak geliştirilen Fine Life Fermente Kajulu İçecek'i ekledi. Katkı maddesi, koruyucu ve gluten içermeyen Fine Life Fermente Kajulu İçecek, %27 oranında kaju fıstığı, tuz ve çeşitli probiyotikler içeriyor.
“Sofrada herkese yer var” diyerek bitki bazlı ürünlerle ürün yelpazesini genişleten Metro Türkiye’nin kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz