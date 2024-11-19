onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Sen Vegan Bir Yaşama Ne Kadar Hazırsın?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Sen Vegan Bir Yaşama Ne Kadar Hazırsın?

Metro Türkiye
Metro Türkiye - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 14:24

Veganlık deyip duruyoruz ama adını tam koymak lazım çünkü veganlık yalnızca hayvansal gıdaların tüketilmediği bir beslenme biçimi değildir; insan, hayvan ve doğa ilişkisini adalet ve eşitlik temelli konumlandıran, güçlü bir felsefi altyapısı olan bir kavram ve yaşam biçimidir. Peki sen bu yaşam biçimini yaşamaya hazır mısın?

1. Öncelikle seni tanıyalım: Bu kelimelerden hangisi seni daha iyi tanımlar?

2. Sabah güne nasıl başlıyorsun?

3. Bu teste geldiğine göre vegan yaşam için hevesin var. Peki yemek alışkanlıklarında değişiklik yapmaya ne kadar açıksın?

4. Çevrende vegan yaşayanlar var mı?

5. Vegan yaşam için çevresel etkilerin önemi nedir sence?

6. Bitki bazlı sütleri (badem sütü, yulaf sütü gibi) deneme şansın oldu mu?

6. Bitki bazlı sütleri (badem sütü, yulaf sütü gibi) deneme şansın oldu mu?

7. Dışarıda yemek yerken vegan seçenekler aramayı tercih eder misin?

8. Peki alışveriş yaparken ürün içeriklerini inceliyor musun?

9. Vegan kozmetik ve temizlik ürünleri kullanma hakkında ne düşünüyorsun?

9. Vegan kozmetik ve temizlik ürünleri kullanma hakkında ne düşünüyorsun?

10. Son olarak: Vegan bir yaşama geçmek için motivasyon seviyeni tanımla!

Sen vegan yaşama %40 hazırsın!

Sen vegan yaşama %40 hazırsın!

Henüz yolun başındasın ama vegan yaşam senin için bir hedefse çok uzakta değilsin, yolu neredeyse yarılamışsın bile diyebiliriz. Eh her iş minik adımlarla başlar, yeter ki emin adımlar atalım. Bundan sonraki süreçte bol bol vegan ürünler tüketerek bu yüzdeyi artırmak senin elinde. Ben nasıl yaparım ederim de vegan ürünler bulurum diyorsan da o işin kolayı var, tavsiyemizi dinle:

Sen vegan yaşama %60 hazırsın!

Sen vegan yaşama %60 hazırsın!

Sen bu uğurda yoru yarılayıp geçmişsin bile, biraz destekle birlikte hayatının bundan sonrasını rahatlıkla vegan şekilde yaşayabilecek birisin. Sana gereken biraz daha motivasyon, biraz daha kendine inanmak ve vegan ürünleri bulma endişesinden kurtulmak. Sonuncusu hariç iş sende bitiyor, vegan ürünleri bulma konusunda ise bizim bir tavsiyemiz var:

Sen vegan yaşama %80 hazırsın!

Sen vegan yaşama %80 hazırsın!

Sen aslında neredeyse olmuşsun diyebiliriz, biraz daha kendine dikkat ederek hem sağlıklı beslenme hem de sürdürülebilirlik adına vegan bir yaşama adım atabilirsin. Vegan yaşamak her geçen gün daha da kolaylaşıyor, her alanda vegan ürünlere erişebiliyoruz hatta ayrana bile bitki bazlı alternatif içecek bulabiliyoruz! Bu ürünlere kolayca erişebilmen adına bir tavsiye bırakıyoruz:

Sen vegan yaşama %100 hazırsın!

Sen vegan yaşama %100 hazırsın!

Sen bu yolda gerekli tüm adımları atmış hatta koşmaya başlamışsın bile! Seni tutan hiçbir şey olmamalı ve bugünden itibaren vegan yaşama adım atmalısın. Hayatındaki bu büyük değişiklik sayesinde doğaya vereceğin katkı ile ne kadar gururlansan az! Bu yolculukta senin işini kolaylaştıracak bir tavsiyemiz olacak:

Metro Türkiye, beslenme trendlerine ve değişen tüketici taleplerine verdiği önemle bitki bazlı yüzlerce ürünü raflarında sunuyor!

Metro Türkiye, beslenme trendlerine ve değişen tüketici taleplerine verdiği önemle bitki bazlı yüzlerce ürünü raflarında sunuyor!

Bitki bazlı beslenen ve vegan yaşam tarzını tercih eden tüketicilerin sayısının artmasıyla birlikte profesyonel mutfaklarda ve menülerde de vegan ve bitki bazlı tabakların daha fazla yer alması bekleniyor. Ülkemizde yeme içme sektörünün bir numaralı iş ortağı olma hedefiyle Metro Türkiye, “Sofrada Herkese Yer Var” mottosuyla raflarındaki vegan ürün yelpazesi içerisinde bitki bazlı lahmacun, içli köfte, meze gibi hazır yemek çözümlerinden mayonez, makarna gibi gıda ve yumuşatıcı, yağ çözücü, şampuan gibi temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Yenilikçi çeşitlerle sürekli genişlettiği Metro markalı ürün portföyüne ise son olarak ayrana alternatif olarak geliştirilen Fine Life Fermente Kajulu İçecek'i ekledi. Katkı maddesi, koruyucu ve gluten içermeyen Fine Life Fermente Kajulu İçecek, %27 oranında kaju fıstığı, tuz ve çeşitli probiyotikler içeriyor.

“Sofrada herkese yer var” diyerek bitki bazlı ürünlerle ürün yelpazesini genişleten Metro Türkiye’nin kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz

Metro Türkiye
Metro Türkiye
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark