Sen Nasıl Bir Tüketicisin?
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Alışveriş yaparken ne kadar bilinçliyiz? Gecenin bir yarısı sepete eklenen ürünler, kasada son anda alınan ufak tefek şeyler aslında ruh halimizi ele veriyor. Kredi kartı ekstrenle yüzleştiğinde ne hissettiğin parayla kurduğun ilişkinin en net özeti. Bakalım sen paranı harcarken ipleri ne kadar elinde tutuyorsun?
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1. Gece saat iki. Uyku tutmadı ve bir alışveriş uygulamasında gezinmeye başladın. O sepet şu an ne durumda?
2. Sırf rengini veya paketini çok beğendiğin için hiç ihtiyacın olmayan bir şeyi aldığın oldu mu?
3. Mağazaya girince çalışanlardan biri etrafında dolaşıyor ve sana kampanyalardan bahsediyor diyelim. Kulak verir misin?
4. Markalardan gelen bitmek bilmeyen indirim mesajları sana ne hissettiriyor?
5. Günün hangi saatinde alışveriş yaptığını öğrenebilir miyiz?
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6. Çok zorda kalırsan az bir miktar para için kredi çeker misin?
7. İş yerine evden yemek götürmek mi yoksa dışarıda yemek mi sana daha uygun geliyor?
8. Son sorudayız! Kargo paketi geldi. Kutuyu açtın ve ürünü eline aldın. O an ne hissediyorsun?
Alışverişi bir terapi gibi görüyorsun.
Senin için her liranın bir hesabı var.
Tüketim çılgınlığı senin kapından içeri giremez.
Sen eşyaların anlattığı hikayeyi seviyorsun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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