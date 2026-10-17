Sen Nasıl Bir Tüketicisin?

Bir şey satın alırken sadece onun işlevine bakmıyorsun. O eşyanın senin tarzını nasıl yansıtacağı ve dışarıdan nasıl görüneceği senin için çok önemli. Popüler olanı göze hitap edeni ve statü hissi vereni hızlıca fark ediyorsun. Eşyaların senin kimliğinin bir parçası olduğunu düşünüyorsun. Ancak bazen dışarıdan nasıl göründüğüne o kadar odaklanıyorsun ki gerçekten neye ihtiyacın olduğunu gözden kaçırabiliyorsun. Eşyaların seni tanımlamasına izin vermek yerine senin eşyalara anlam katman çok daha kalıcı olacaktır.