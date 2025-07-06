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Sen Hangi Sosyal Medya Uygulamasının CEO’su Olurdun?

etiket Sen Hangi Sosyal Medya Uygulamasının CEO’su Olurdun?

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
06.07.2025 - 16:01

Her sosyal medya uygulamasının kendine özgü bir ruhu, tarzı ve kitlesi var. Peki, senin enerjin hangisiyle örtüşüyor? Bu testte, vereceğin cevaplara göre en çok hangi sosyal medya platformunun CEO koltuğuna yakışacağını söylüyoruz. Hazırsan başlayalım!

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1. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey nedir?

2. İzlemeyi sevdiğin/seveceğin bir dizi seç.

3. Telefon galerin ağırlıklı olarak neyle dolu?

4. En sevdiğin emoji hangisi?

5. En iyi içerik kurgusu sence nasıl olmalı?

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6. Gün içerisinde sosyal medyada kaç saat geçiriyorsun?

7. Sosyal medyada en çok ne ararsın?

8. Bir şeyin viral olması için sence neye ihtiyaç var?

Instagram CEO’sunun koltuğunda sen olmalısın!

Sen detaylara takılan, estetik duygusu güçlü ve görüntüye önem veren birisin. İçeriklerin göze hitap etmeli, renk uyumu tam oturmalı, story bile olsa bir hava taşımalı. Instagram tam da böyle bir dünya: Görsel anlatımın, kısa ama etkileyici videoların ve stilin öne çıktığı bir evren. Reels'ler, hikayeler, filtreler, etkileşimi arttıran özellikler... Tüm bunlar senin yöneteceğin Instagram’da bir üst seviyeye taşınırdı. İşte tam da bu yüzden Insta tahtı senin hakkın!

TikTok CEO’sunun koltuğunda sen olmalısın!

Sen anı yaşayan ve eğlenceyi sonuna kadar ciddiye alan birisin! TikTok gibi hızlı, dinamik ve her anı potansiyel bir içeriğe dönüştürebilen bir dünyayı yönetmek tam sana göre! Filtreler, efektler, dublajlar, remix’ler… İçeriklerin birkaç saniyede viral olabileceği, trendlerin doğup kaybolduğu TikTok’ta senin gibi bir lider olsaydı eminiz ki özgünlük ve yaratıcılıkta sınır tanımazdın!

X CEO’sunun koltuğunda sen olmalısın!

Sen lafı dolandırmadan konuşan ve fikirlerini kısa ve öz şekilde paylaşmayı seven birisin. X tam da senin gibi düşünenlerin alanı: Haber akışı, politik mizah, gündem ve bolca tartışma. Senin yönettiğin X, hem bilgiye hem tartışmayı seven bir kitlenin merkezi olurdu. 280 karakterin yetmeyeceği durumlar olurdu belki ama X’in ruhu zeka, hız ve özgünlükse... CEO koltuğu da haliyle senin olmalı!

YouTube CEO’sunun koltuğunda sen olmalısın!

Senin sabrın, vizyonun ve anlatma arzun çok büyük! YouTube gibi derinlemesine içeriklerin, belgesel tadında vlogların ve uzun format videoların hüküm sürdüğü bir platforma liderlik etmek sana çok yakışırdı. Burada içerik, diğer platformlardaki gibi hızlı üretilip tüketilmez, aksine araştırılır, düşünülür ve özenle kurgulanır. Eminiz ki senin yönettiğin YouTube’da algoritma sadece izlenmeyle değil içerik kalitesine göre de çalışırdı.

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Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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