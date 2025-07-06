Sen Hangi Sosyal Medya Uygulamasının CEO’su Olurdun?

Sen detaylara takılan, estetik duygusu güçlü ve görüntüye önem veren birisin. İçeriklerin göze hitap etmeli, renk uyumu tam oturmalı, story bile olsa bir hava taşımalı. Instagram tam da böyle bir dünya: Görsel anlatımın, kısa ama etkileyici videoların ve stilin öne çıktığı bir evren. Reels'ler, hikayeler, filtreler, etkileşimi arttıran özellikler... Tüm bunlar senin yöneteceğin Instagram’da bir üst seviyeye taşınırdı. İşte tam da bu yüzden Insta tahtı senin hakkın!