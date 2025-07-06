Sen Hangi Sosyal Medya Uygulamasının CEO’su Olurdun?
Her sosyal medya uygulamasının kendine özgü bir ruhu, tarzı ve kitlesi var. Peki, senin enerjin hangisiyle örtüşüyor? Bu testte, vereceğin cevaplara göre en çok hangi sosyal medya platformunun CEO koltuğuna yakışacağını söylüyoruz. Hazırsan başlayalım!
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1. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey nedir?
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2. İzlemeyi sevdiğin/seveceğin bir dizi seç.
3. Telefon galerin ağırlıklı olarak neyle dolu?
4. En sevdiğin emoji hangisi?
5. En iyi içerik kurgusu sence nasıl olmalı?
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6. Gün içerisinde sosyal medyada kaç saat geçiriyorsun?
7. Sosyal medyada en çok ne ararsın?
8. Bir şeyin viral olması için sence neye ihtiyaç var?
Instagram CEO’sunun koltuğunda sen olmalısın!
TikTok CEO’sunun koltuğunda sen olmalısın!
X CEO’sunun koltuğunda sen olmalısın!
YouTube CEO’sunun koltuğunda sen olmalısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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