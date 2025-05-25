Sen Bir Element Olsaydın Hangisi Olurdun?
Hiç 'Ben bir element olsam hangisi olurdum acaba?' diye düşündün mü? Belki ilk bakışta garip geliyor ama aslında çok eğlenceli bir soru bu. Çünkü elementler sadece kimya derslerinden hatırladığımız şeyler değil; her biri bir karakter gibi. Sen hangisisin sence?
Testin sonunda söylüyoruz!👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Okuduğun alanı seç.
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2. Kalabalık bir ortama girdiğinde ilk tepkini hangisi en iyi anlatır?
3. Stresliyken genellikle ne yaparsın?
4. Şimdi de en sevdiğin dersi seç!
5. Filmlerde en çok hangi karaktere kendini yakın hissedersin?
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6. Hangi elinle yazı yazıyorsun?
7. Sabahları uyanınca ilk yaptığın şey ne olur?
8. Son olarak, bu giflerden birini seçmeni istiyoruz!
Demir (FE)
Oksijen (O)
Altın (AU)
Karbon (C)
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