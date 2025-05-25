Sen Bir Element Olsaydın Hangisi Olurdun?

Sen ilk bakışta sessiz, hatta biraz kendi halinde biri gibi görünebilirsin. Ama asıl mesele şu: Sen bir ortama girdiğinde her şey değişir. Çünkü senin enerjin yüksek sesle değil, derinden yayılır. Hislerin güçlü, sezgilerin keskin; biri ne hissediyorsa sen çoktan anlamış olursun. Sarıp sarmalamayı bilirsin. Üzülsen de içinden akar, dışına taşmaz. Ne yaşarsan yaşa, kendini hep toparlar, yeniden doğarsın. Çünkü sen hayat verensin. Tıpkı oksijen gibi!