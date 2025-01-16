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Sektördeki Tekelleşme İddialarına Yorumuyla Tepki Çeken Hülya Avşar'a Berna Laçin'den Cevap Gecikmedi!

Sektördeki Tekelleşme İddialarına Yorumuyla Tepki Çeken Hülya Avşar'a Berna Laçin'den Cevap Gecikmedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.01.2025 - 19:28

Bir süredir gündemden düşmeyen 'dizi sektöründeki tekelleşme' iddialarına birçok oyuncu tepki göstermişti. Oyuncuların açıklamaları ve ortaya attıkları farklı iddialar konuşulmaya devam ederken mikrofonlar Hülya Avşar'a yöneltilmişti. Sektördeki tekelleşmeyle ilgili 'güçlü olan güçsüz olanı yiyecek' şeklinde konuşan Avşar sosyal medyaya damga vurmuştu. Avşar'ın bu açıklamasına Berna Laçin tepki gösterdi.

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Dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları gündeme yön vermeye devam ederken geçtiğimiz haftalarda bazı oyuncuların iddialara karşı sessizliğini bozduğunu görmüştük.

Dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları gündeme yön vermeye devam ederken geçtiğimiz haftalarda bazı oyuncuların iddialara karşı sessizliğini bozduğunu görmüştük.

Biz de sizin için o tepkilere bu içeriğimizde yer vermiştik:

Kimi isimler konuya dair açıklamalarında sektördeki tekelleşme iddialarına karşı gelirken geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar da yaptığı açıklamalarla o isimlerin arasına girmişti.

Kimi isimler konuya dair açıklamalarında sektördeki tekelleşme iddialarına karşı gelirken geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar da yaptığı açıklamalarla o isimlerin arasına girmişti.

"Tekelleşme" iddiaları hakkında kendisine mikrofon uzatılan Avşar durumu "Bana göre çok büyütüyorlar olayları… Güçlü olan güçsüz olanları yiyecek! Canı yananların çok fazla kendilerini ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü" şeklinde özetlemiş ve sözleriyle gündeme oturmuştu.

"Tekelleşme" iddiaları hakkında kendisine mikrofon uzatılan Avşar durumu "Bana göre çok büyütüyorlar olayları… Güçlü olan güçsüz olanları yiyecek! Canı yananların çok fazla kendilerini ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü" şeklinde özetlemiş ve sözleriyle gündeme oturmuştu.

O anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Aynı gecede eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla ilgili sorulan sorulara da bir hayli sinirlenen Hülya Avşar iddialar hakkındaki yorumuyla tepki çekerken kendisine taş atan son isim Berna Laçin oldu.

Aynı gecede eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla ilgili sorulan sorulara da bir hayli sinirlenen Hülya Avşar iddialar hakkındaki yorumuyla tepki çekerken kendisine taş atan son isim Berna Laçin oldu.

Hülya Avşar'ın muhabire çıkışından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Berna Laçin attığı tweet'te Hülya Avşar'ın sözlerine yanıt olarak "Kapitalizmin sözlük karşılığı. Hatta kapitalizm kendi Hülya Avşar kadar kapitalist değil." dedi.

Berna Laçin attığı tweet'te Hülya Avşar'ın sözlerine yanıt olarak "Kapitalizmin sözlük karşılığı. Hatta kapitalizm kendi Hülya Avşar kadar kapitalist değil." dedi.
twitter.com

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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