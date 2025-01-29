Seçtiğin Cilt Bakım Rutinlerine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
Seçtiğin Cilt Bakım Rutinlerine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
Cilt bakımı söz konusu olunca herkesin bir tarzı var, değil mi? Kimimiz minimalist takılıp sadece nemlendiriciyle günü kurtarıyoruz, kimimiz ise kremlerden maskelere, serumlardan toniklere tam bir bakım maratonu yapıyoruz. Peki bu alışkanlıkların senin burcunla ilgili olabileceğini düşündün mü?
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Şimdi başlıyoruz! Sabah uyandığında cilt bakımına ilk adımın ne olur?
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Nemlendirici seçiminde neye dikkat edersin?
Devam edelim! Güneş kremi kullanma alışkanlığın nasıl?
Cilt bakım ürünleri satın alacağın zaman neye dikkat ettiğini öğrenebilir miyiz?
Benim için cilt bakımı...
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Dürüst ol: Sabahları hiç yüzünü yıkamadan güne başladığın ve böyle devam ettiğin oldu mu?
Cilt bakımında en sevmediğin şey ne? Aramızda kalacak!
Gece rutinlerini aslında aksatmamalıyız ama yorgun olabiliyor ve hemen uyuyabiliyoruz bazen. Senin gece cilt bakım rutinlerin nasıl oluyor?
Son olarak şunu soralım: Yeni bir cilt bakım ürünü denerken nasıl bir tavır takınırsın?
Koç!
Boğa!
İkizler!
Yengeç!
Aslan!
Başak!
Terazi!
Akrep!
Yay!
Oğlak!
Kova!
Balık!
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