Scoutium’dan İngiliz Ekibi FC St Helens ile İş Birliği Anlaşması
Scoutium’dan İngiliz Ekibi FC St Helens ile İş Birliği Anlaşması
Yenilikçi teknolojisi sayesinde futbol kulüplerinin akademilerine global çözümler getiren, genç yeteneklerin video ve istatistiklerini objektif olarak sunan Scoutium, 2014 yılında kurulan ve North West Counties League Premier Division’da mücadele eden FC St Helens ile iş birliği anlaşması imzaladı.
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Gerçekleşen anlaşma ile Scoutium, FC St Helens oyuncuların bireysel videoları ile özel istatistiklerini hazırlayacak.
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Ali Akçay: ‘’Scoutium olarak İngiltere’ye merhaba diyoruz’’
Mark Hayes: ‘’Scoutium teknolojisi bize büyük güç katacak’
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