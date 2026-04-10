Schengen Vize Olup Yurt Dışına Çıkacak Olanların Dikkatine: Yeni Dönem Bugün Resmen Başladı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2026 - 11:15

Avrupa Birliği ülkelerinde bugün itibarıyla devreye giren yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Schengen bölgesine seyahat edecek AB dışı ülke vatandaşları için biyometrik kayıt zorunluluğu getiriyor.

Schengen bölgesine yapılacak seyahatlerde bugünden itibaren manuel pasaport kontrolleri yerine dijital kayıt sistemi uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil tüm AB dışı yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesi ve biyometrik fotoğraf çektirmesi zorunlu olacak.

Manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi hedefleyen uygulama kapsamında, 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı sistem tarafından otomatik hesaplanacak ve süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek.

Manuel gün sayma zorunluluğunu ortadan kaldıran özellik, kural ihlallerini anında tespit ederek sınır birimlerine otomatik bildirim gönderecek.

Kaydedilen biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde tutulacak ve böylece sonraki seyahatlerde işlemler hızlandırılmış olacak.

Giriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak. Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 2026'nın son çeyreğinde başlaması beklenen Seyahat Ön Onay Sistemi (ETIAS) için temel veri kaynağı işlevi görecek. Advantage Travel Partnership CEO’su Julia Lo Bue-Said, AB dışından gelen yolculara seyahat planlarına 'en az dört saatlik bir tampon süre eklemelerini' önerdi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
