Sarıkamış'ta Otlaktan Dönen İneklerin Kendi Evlerini Tanıyıp Düzenli Bir Şekilde Sürüden Ayrıldığı Anlar

Türkiye, eşsiz güzellikleriyle dolu bir cennet. Doğanın her tonunu bünyesinde barındıran bu ülke, yeşilin en canlı tonlarından, mavinin en derin haline kadar her renge ev sahipliği yapıyor.
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Kars, Sarıkamış'ta otladıktan sonra eve dönen ineklerin kendi evlerin rahat bir şekilde buldukları anlar done ile görüntülendi.
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Hem manzaranın güzelliği hem ineklerin kendi içindeki muazzam düzeni, izleyenleri hipnotize etti.
İşte o video;
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