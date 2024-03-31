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Şanlıurfa Harran'da, Oy Kullanma Sırasında Taşlı Sopalı Kavga Çıktı!

Şanlıurfa Harran'da, Oy Kullanma Sırasında Taşlı Sopalı Kavga Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
31.03.2024 - 12:43

Şanlıurfa Harran'da sandık başında gerginlik yaşandı. Çıkan kavga da taşlar da sopa darbeleri de havada uçuştu. 

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31 Mart yerel seçimleri geldi çattı! Tüm Türkiye'nin desteklediği aday ve partiye oyunu vermek için sandık başına gittiği saatlerde her zamanki gibi kavga da gürültü de eksik olmadı.

31 Mart yerel seçimleri geldi çattı! Tüm Türkiye'nin desteklediği aday ve partiye oyunu vermek için sandık başına gittiği saatlerde her zamanki gibi kavga da gürültü de eksik olmadı.

Geçtiğimiz saatlerde bir kişinin hayatını kaybedip 11 kişinin yaralandığı büyük bir kavga Diyarbakır'da çıkmıştı.

Bu sefer de Şanlıurfa'da sandık başında yaşanan gerginlik, kameralara yansıdı.

Bu sefer de Şanlıurfa'da sandık başında yaşanan gerginlik, kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sokaklara taşan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sokaklara taşan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu.

Olay anının görünüleri👇

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Roanhorse

Afrika'daki kabileleri aratmıyorlar. Medeniyetin, uygarlığın ve çağdaşlığın uğramadığı yer olunca tabi...

Pelda Yalçın

Patron halktır, siyasetçiler biz halka mecburdur ama bazı gelişimini tamamlayamamış cahiller ölüm pahasına "efendileri" için kendinden geçer. Ortaya da bu il... Devamını Gör

Blau und Marchen

Şempanzelere oy kullandırsak, bu videodaki primatlardan daha medeni bir biçimde seçim yapılırdı.