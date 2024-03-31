Şanlıurfa Harran'da, Oy Kullanma Sırasında Taşlı Sopalı Kavga Çıktı!
Şanlıurfa Harran'da, Oy Kullanma Sırasında Taşlı Sopalı Kavga Çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart yerel seçimleri geldi çattı! Tüm Türkiye'nin desteklediği aday ve partiye oyunu vermek için sandık başına gittiği saatlerde her zamanki gibi kavga da gürültü de eksik olmadı.
Bu sefer de Şanlıurfa'da sandık başında yaşanan gerginlik, kameralara yansıdı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sokaklara taşan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu.
Olay anının görünüleri👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Afrika'daki kabileleri aratmıyorlar. Medeniyetin, uygarlığın ve çağdaşlığın uğramadığı yer olunca tabi...
Patron halktır, siyasetçiler biz halka mecburdur ama bazı gelişimini tamamlayamamış cahiller ölüm pahasına "efendileri" için kendinden geçer. Ortaya da bu il... Devamını Gör
Şempanzelere oy kullandırsak, bu videodaki primatlardan daha medeni bir biçimde seçim yapılırdı.