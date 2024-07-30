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Sadece Dünyanın En Şapşal Köpeğiyle Birlikte Yaşayanların Anlayabileceği 12 Şey

etiket Sadece Dünyanın En Şapşal Köpeğiyle Birlikte Yaşayanların Anlayabileceği 12 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 18:01

Eğer siz de dünyanın en şapşal patili dostuyla birlikte yaşıyorsanız bu maddeler size çok tanıdık gelecek! Aşağı kaydırın ve tatlılığa doyun...

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1. Yemeğinizi hiçbir zaman tek başınıza yiyemezsiniz!

Ne yiyor olursanız olun mutlaka size eşlik etmek isteyen şapşal bir suratla karşılaşırsınız. Yemeğinizden bir lokma bile olsa yemek için bekleyen bu şapşal surat, siz ona bir şeyler verene kadar da asla yanınızdan ayrılmaz. İnsan bu tatlılığa nasıl hayır diyebilir ki?

2. Eve gelen her misafir sizden çok onunla ilgilenir!

Misafirlere kendini sevdiren bir patili dost kadar şapşal bir canlı var mıdır? Hiç sanmıyoruz! Tatlılıkları o kadar fazladır ki, insanlar sırf onu sevmek için bile size gelmek için sabırsızlanırlar.

3. Asla depresyona giremezsiniz çünkü izin vermez!

Kimi zamanlar insan yatağından çıkmayıp depresif takılmak ister. Ancak evinizde şapşal bir patili dostunuz varsa bunu yapmanıza imkan yoktur. Çünkü türlü tatlılıklarıyla sizi o moddan çıkarır ve keyfinizi bir anda yerine getirir.

4. Devamlı şapşal hallerini kaydetmek istersiniz!

O kadar şapşal hareketler yaparlar ki, “Şu evde bir kamera olsa da keşke her anı çekse” diye düşünmeden edemezsiniz. Bu nedenle elinizde sürekli telefon vardır ve en güzel anları kaydedersiniz. Galeriniz tamamen onunla doludur!

5. Evin sahibi onlarmış gibi her şeye izin verirsiniz!

Mutfakta dolaşma, sizin yatağınızda uyuma veya eşyaları karıştırma… Onlar için evde hiçbir yasak yoktur, her şeye izinleri vardır. Onlar da bunu bildikleri için diledikleri gibi evde takılırlar. Evin sahibi onlar çünkü!

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6. Bir anda enerji patlamalarının yaşanmasına alışıksınızdır!

Eğer ki heyecanlı bir patili dost türüyle yaşıyorsanız günün belli saatlerinde onun enerji patlaması ile karşılaşacağınızı bilirsiniz. Bu anlarda onu kendi haline bırakarak istediği gibi eğlenmesine izin vermek gerekiyor.

7. İlginç uyuma pozisyonlarına aşinasınızdır!

Bazen patili dostumuza bakarız ve “O nasıl uyuyor öyle ya?” diye düşünürüz. O anki uyku pozisyonunun hiç rahat olmadığını düşünüyor olsak bile o büyük bir keyifle mışıl mışıl uyuyordur. İnsan uyandırmaya kıyamıyor!

8. Eve gelen her kargonun itinayla koklanacağını bilirsiniz!

8. Eve gelen her kargonun itinayla koklanacağını bilirsiniz!

Size gelen kargoları kendilerine gelmiş gibi sahiplenip bol bol koklarlar. Evde şapşal bir patili dost değil de narkotik köpeği besliyormuş gibi hissedeceğinize şüphe yok. Koklasın dursun bakalım ne bulacak!

9. En şapşal bakışlarıyla kalbinizi fethederler!

Onun bakışlarında öyle bir tatlılık, öyle bir güzellik vardır ki, dünya üzerinde neye bakarsanız bakın o güzelliği bulamazsınız. Bu yüzden de patili dostunuz hayatınızdaki en önemli şey haline gelir.

10. Ortalıkta göremeyince hemen kavuşmak için adını seslenirsiniz!

Evin içinde öylece dururken bir anda onu görmediğinizi fark edersiniz ve hemen adını seslenirsiniz. Pıtı pıtı yürürken çıkardığı pati sesi size yaklaştıkça içiniz huzur ve neşe dolar. Patili dostlarımızdan kısa bir süreliğine bile uzak kalamıyoruz!

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11. Suyunu her değiştirdiğinizde günlerdir susuz kalmış gibi su içeceğini bilirsiniz!

Şapşal patili dostlarımızın böyle bir huyu gerçekten de var. Günlerdir susuz bırakılmış gibi davranmalarının sebebini öğrenmek çok isterdik…

12. Şapşal gibi korkacağı için özellikle de şimşek çakan günlerde ona dikkat edersiniz!

Onların kalbinde en ufak kötü duygunun yer almasını istemediğimiz için ekstra dikkat ederiz ve korkabilecekleri her şeyin önüne geçeriz. Bizim için değerlerini keşke bilebilseler!

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