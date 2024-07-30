Sadece Dünyanın En Şapşal Köpeğiyle Birlikte Yaşayanların Anlayabileceği 12 Şey

Ne yiyor olursanız olun mutlaka size eşlik etmek isteyen şapşal bir suratla karşılaşırsınız. Yemeğinizden bir lokma bile olsa yemek için bekleyen bu şapşal surat, siz ona bir şeyler verene kadar da asla yanınızdan ayrılmaz. İnsan bu tatlılığa nasıl hayır diyebilir ki?