Sadece Dünyanın En Şapşal Köpeğiyle Birlikte Yaşayanların Anlayabileceği 12 Şey
Sadece Dünyanın En Şapşal Köpeğiyle Birlikte Yaşayanların Anlayabileceği 12 Şey
Eğer siz de dünyanın en şapşal patili dostuyla birlikte yaşıyorsanız bu maddeler size çok tanıdık gelecek! Aşağı kaydırın ve tatlılığa doyun...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yemeğinizi hiçbir zaman tek başınıza yiyemezsiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Eve gelen her misafir sizden çok onunla ilgilenir!
3. Asla depresyona giremezsiniz çünkü izin vermez!
4. Devamlı şapşal hallerini kaydetmek istersiniz!
5. Evin sahibi onlarmış gibi her şeye izin verirsiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir anda enerji patlamalarının yaşanmasına alışıksınızdır!
7. İlginç uyuma pozisyonlarına aşinasınızdır!
8. Eve gelen her kargonun itinayla koklanacağını bilirsiniz!
9. En şapşal bakışlarıyla kalbinizi fethederler!
10. Ortalıkta göremeyince hemen kavuşmak için adını seslenirsiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın