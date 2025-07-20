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Sadece 90’lar ve 2000’ler Çocuklarının Anlayabileceği 11 Nostaljik Paylaşım

etiket Sadece 90’lar ve 2000’ler Çocuklarının Anlayabileceği 11 Nostaljik Paylaşım

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 13:47

90’lar ve 2000’lerde çocuk olanlar o yılları unutamıyor. Her şeyin daha doğal ve samimi hissettirdiği zamanlardan bahsediyoruz. Şimdilerde bu duyguları hissedebilmek pek de kolay olmuyor malum. İşte sizi o yıllara ışınlayacak, birbirinden eğlenceli nostaljik paylaşımlar...

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1. O jetonların dili olsa da konuşsa!

2. Hem sakız hem silgi! Kokuları hep burnumuzda.

3. Kışın en güzel hali!

4. Sınıf defterlerini toplamanın o eşsiz heyecanı.

5. O sesi asla unutamayacağız.

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6. Ağzımızı sulandıran o biftek!

7. Sınıf kininin oluşmaya başladığı o yıllar...

8. Bebeklerimizi büyütmek için ne çaba harcardık be!

9. Bize her şeyi seni hatırlatıyor.

10. Kepme ustaları buluşuyor.

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11. Ensemizde kuyruğumuz bile vardı.

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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