Sadece 90’lar ve 2000’ler Çocuklarının Anlayabileceği 11 Nostaljik Paylaşım
90’lar ve 2000’lerde çocuk olanlar o yılları unutamıyor. Her şeyin daha doğal ve samimi hissettirdiği zamanlardan bahsediyoruz. Şimdilerde bu duyguları hissedebilmek pek de kolay olmuyor malum. İşte sizi o yıllara ışınlayacak, birbirinden eğlenceli nostaljik paylaşımlar...
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6. Ağzımızı sulandıran o biftek!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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