Rasim Ozan Kütahyalı, Abdullah Öcalan’ın İmralı Yerine Ankara’da Özel Hapishanede Yatmasını Önerdi

Cumhur İttifakı ile DEM Parti arasındaki temaslar tartışılırken, Rasim Ozan Kütahyalı dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Kütahyalı, Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan Ankara’da özel güvenlikli bir ev hapsine taşınmasının Türkiye’nin menfaatine olacağını savundu.
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Kütahyalı, Öcalan’ın İmralı'da kalmasının yerine Ankara'da tutulmasının "kanın durması ve silahların gömülmesi" için daha faydalı olacağını vurgulayarak, “İmralı artık turizme açılsın” dedi.
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Bu açıklamaları sosyal medya hesabından da paylaşan Kütahyalı, kamuoyunda yeni bir çözüm süreci tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
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Yok olmaz !!!! Senin evinde yatsın
Bu kim kendini yargı mercii sanan ?!
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