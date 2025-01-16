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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Limonlu Karabiberli Tavuk Şiş ve Ev Yapımı Lavaş Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Limonlu Karabiberli Tavuk Şiş ve Ev Yapımı Lavaş Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 19:31

Hem sağlıklı hem de hızla pişen bu tarif ile birkaç adımda enfes bir akşam yemeği hazırlamak mümkün. Gelin, bu tarifin detaylarına birlikte göz atalım! 🥰

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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Limonlu Karabiberli Tavuk Şiş ve Ev Yapımı Lavaş Nasıl Yapılır?

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Limonlu Karabiberli Tavuk Şiş ve Ev Yapımı Lavaş Nasıl Yapılır?

Limonlu Karabiberli Tavuk Şiş

Malzemeler

  • 500 gram tavuk göğsü

  • Yarım limon suyu

  • 3 diş sarımsak

  • 1/2 tK karabiber

  • 1/2 TK kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

1. Tavukları sos ile güzelce kaplayın ve 1 saat bekletin. Şişe dizip tavuk ayarında pişirin.

Ev Yapımı Lavaş

Malzemeler

  • 3 SB un

  • 1 TK tuz

  • 1 YK sıvı yağ

  • 1 SB ılık su

Hazırlanışı

1. Un ve tuz karıştırın. Çukur açıpı sıvıları ekleyin ve yavaş yavaş karıştırıp hamuru yoğurun. 30 dakika sinlendirin. 

2. Sonrasında 8 adet bezeye ayırıp un serptiğiniz tezgahta açın. Hamur iși ayarında pişirin. Tavuklarla birlikte servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
luna
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