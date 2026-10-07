Patsonun Gerçek Maliyeti Ortaya Çıktı: Büfelerde 15 Katına Satılıyor

TGRT Haber'e konuşan vatandaşlar, patsonun dışarıda 80 liradan başlayıp 350-400 liraya kadar satıldığını anlattı. İstanbul'daki bir işletmede ekmek arası patatesin 340 liraya satıldığı aktarılırken, bir vatandaş '340 lira çok pahalı. 2017 civarında 10-12 liraya yediğimi hatırlıyorum' diyerek tepkisini dile getirdi. Bir başkası ise durumu tek cümleyle özetledi: 'Patsonun tadı kaçtı.'

Fiyatlar tartışılırken akla gelen ilk soru, patsonun gerçekte kaça mal olduğu oldu. İşletmeci Nihat Bingöl hesabı kalem kalem yaptı: 'Bir sandviç ekmeği yaklaşık 4 ile 5 lira arasında değişiyor. 150 gram donmuş patatesin maliyeti 13,5 lira civarında. Kızartmada kullanılan ayçiçek yağı için 2 lira, ketçap, mayonez ve tuz için de 2 lira dersek patsonun bize maliyeti yaklaşık 22,5 lira.'

Bu hesaba göre bazı büfelerde 350 liraya kadar çıkan patso, maliyetinin yaklaşık 15 katına satılmış oluyor.