Patsonun Gerçek Maliyeti Ortaya Çıktı: Büfelerde 15 Katına Satılıyor
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Yıllarca öğrencilerin ve dar bütçelilerin kurtarıcısı olan patso, artık lezzetiyle değil fiyatıyla konuşuluyor. Ekmek arası patatesin büfelerdeki fiyatı 80 liradan başlayıp 350-400 liraya kadar çıkarken, işletmeci Nihat Bingöl tek bir patsonun maliyetinin yalnızca 22,5 lira olduğunu açıkladı. Aradaki fark, maliyetin yaklaşık 15 katına ulaşıyor.
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Sandviç ekmeği, 150 gram patates, yağ ve sos: Patsonun maliyeti 22,5 lira.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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