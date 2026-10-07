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Patsonun Gerçek Maliyeti Ortaya Çıktı: Büfelerde 15 Katına Satılıyor

Patsonun Gerçek Maliyeti Ortaya Çıktı: Büfelerde 15 Katına Satılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Yıllarca öğrencilerin ve dar bütçelilerin kurtarıcısı olan patso, artık lezzetiyle değil fiyatıyla konuşuluyor. Ekmek arası patatesin büfelerdeki fiyatı 80 liradan başlayıp 350-400 liraya kadar çıkarken, işletmeci Nihat Bingöl tek bir patsonun maliyetinin yalnızca 22,5 lira olduğunu açıkladı. Aradaki fark, maliyetin yaklaşık 15 katına ulaşıyor.

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Sandviç ekmeği, 150 gram patates, yağ ve sos: Patsonun maliyeti 22,5 lira.

Sandviç ekmeği, 150 gram patates, yağ ve sos: Patsonun maliyeti 22,5 lira.

TGRT Haber'e konuşan vatandaşlar, patsonun dışarıda 80 liradan başlayıp 350-400 liraya kadar satıldığını anlattı. İstanbul'daki bir işletmede ekmek arası patatesin 340 liraya satıldığı aktarılırken, bir vatandaş '340 lira çok pahalı. 2017 civarında 10-12 liraya yediğimi hatırlıyorum' diyerek tepkisini dile getirdi. Bir başkası ise durumu tek cümleyle özetledi: 'Patsonun tadı kaçtı.'

Fiyatlar tartışılırken akla gelen ilk soru, patsonun gerçekte kaça mal olduğu oldu. İşletmeci Nihat Bingöl hesabı kalem kalem yaptı: 'Bir sandviç ekmeği yaklaşık 4 ile 5 lira arasında değişiyor. 150 gram donmuş patatesin maliyeti 13,5 lira civarında. Kızartmada kullanılan ayçiçek yağı için 2 lira, ketçap, mayonez ve tuz için de 2 lira dersek patsonun bize maliyeti yaklaşık 22,5 lira.'

Bu hesaba göre bazı büfelerde 350 liraya kadar çıkan patso, maliyetinin yaklaşık 15 katına satılmış oluyor.

Turistik bölgelerde fiyat neden uçuyor? Esnaf 3-4 aylık sezonu işaret etti.

Turistik bölgelerde fiyat neden uçuyor? Esnaf 3-4 aylık sezonu işaret etti.

Bingöl'e göre fahiş fiyatların arkasında turistik bölgelerdeki kısa sezon yatıyor. Bu noktalardaki işletmelerin yılın yalnızca bir bölümünde hizmet verdiğini belirten Bingöl, 'Bir yıllık parayı 3-4 ayda kazanmaya çalıştıkları için turistik bölgelerde patsoyu çok yüksek, fahiş fiyatlara yiyebilirsiniz' dedi.

Ürün çeşitliliğinin azlığı da etiketi yukarı çeken bir diğer etken. Bingöl, bazı büfelerin yalnızca patso türevi ürünler sattığını, yan ürün satamadıkları için fiyatların yükselebildiğini ifade etti.

Yükselen fiyatların tüketici tercihlerini de değiştirmesi bekleniyor. Haberde, çok sevilen patsonun yerini lahmacun ya da dönerin alabileceği yorumuna yer verildi.

Şef Kadir Akgüney çıtır patsonun sırrını verdi: Patatesler bir gün buzlu suda bekliyor.

Şef Kadir Akgüney çıtır patsonun sırrını verdi: Patatesler bir gün buzlu suda bekliyor.

Patsonun malzeme listesi oldukça kısa: ekmek, patates, ketçap, mayonez ve tuz. Şef Kadir Akgüney de malzemelerin çok basit olduğunu, asıl farkı patatesin hazırlanışının yarattığını anlatıyor.

'Patateslerimizi doğradıktan sonra güzelce yıkayıp nişastasını alıyoruz, ardından bir gün buzlu suda bekletiyoruz. Ortalama 7-8 dakikada kızarıyor ve çıtır çıtır güzel bir lezzet elde ediyoruz' diyen Akgüney, sokak lezzetinin aslında ne kadar sade bir tarife dayandığına dikkat çekti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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