Patili Dostunuz Sizden Yaşlı Olabilir: Köpek ve Kedilerde Yaş Nasıl Hesaplanıyor?
Patili Dostunuz Sizden Yaşlı Olabilir: Köpek ve Kedilerde Yaş Nasıl Hesaplanıyor?
Patili dostlarımızın yaşları bizimkinden oldukça farklı. Peki kedi ve köpeklerde yaş nasıl hesaplanıyor? Gelin birlikte öğrenelim!
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Kedi ve köpeklerde yaş hesaplama farklılık gösterir. Patili dostlarımızın yaş hesaplamasını etkileyen bazı faktörler vardır.
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Kedilerin 6-7 yılı insan yılına eşittir, tabii yine de farklılıklar bulunur.
Fakat köpeklerin yaş hesaplaması kedi dostlarımıza göre daha karmaşıktır.
Örneğin, ilk yıl 50 kiloya kadar 7 yaş sayılırken 50 ile 90 arası 8 yaş, 90 ve üzeri ise 9 yaş olarak sayılır.
Yavru kediler ilk yıl çok hızlı büyürler, sonraki dönemlerde daha yavaş bir büyüme gösterirler.
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