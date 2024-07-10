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Patili Dostunuz Sizden Yaşlı Olabilir: Köpek ve Kedilerde Yaş Nasıl Hesaplanıyor?

etiket Patili Dostunuz Sizden Yaşlı Olabilir: Köpek ve Kedilerde Yaş Nasıl Hesaplanıyor?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 18:01

Patili dostlarımızın yaşları bizimkinden oldukça farklı. Peki kedi ve köpeklerde yaş nasıl hesaplanıyor? Gelin birlikte öğrenelim!

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Kedi ve köpeklerde yaş hesaplama farklılık gösterir. Patili dostlarımızın yaş hesaplamasını etkileyen bazı faktörler vardır.

Hazırsanız nasıl hesaplanıyor öğrenelim!

Kedilerin 6-7 yılı insan yılına eşittir, tabii yine de farklılıklar bulunur.

Örneğin, kedilerin ilk yılı oldukça hızlı geçer ve gelişim açısından önemlidir. Neredeyse insan yaşına göre 25 yaşa tekabül eder.

Fakat köpeklerin yaş hesaplaması kedi dostlarımıza göre daha karmaşıktır.

Çünkü burada boy ve ırk da işin içine girer ve patili dostlarımızın boyu ve ırkına, ağırlığına göre yaş hesaplaması değişkenlik gösterir.

Örneğin, ilk yıl 50 kiloya kadar 7 yaş sayılırken 50 ile 90 arası 8 yaş, 90 ve üzeri ise 9 yaş olarak sayılır.

Tabii ki bu sonraki yıllarda da bu şekilde ikiye katlanarak artar. Yani 9 yaşında bir köpek dostumuz 2.yılında 18 insan yaşına girmiş olacaktır.

Yavru kediler ilk yıl çok hızlı büyürler, sonraki dönemlerde daha yavaş bir büyüme gösterirler.

İkinci yıllarında 7 insan yılı daha yaşlanırlar. Kediler de ikinci yıl boyunca büyümeye ve gelişmeye devam ederler, ancak daha yavaş bir hızda gerçekleşir.

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2, 3 ve sonraki yıllarda da patili dostlarımızın yaşları ilk yıldaki gibi artar.

Yani kediler her yıl 7 yaş daha alırken, köpekler de cinslerine göre 7, 8 veya 9 yaş alır.

Eğer yaşlarından emin değilsek yetişkin patili dostlarımızın hastalıklarına yatkınlığına bakılarak da yaşları tahmin edilebilir.

Örneğin diş kayıpları ve dişte yaşanan hastalıklar yaşlılığın belirtileridir. Aynı şekilde iskelet yapısı ve tüyleri de bizlere ipucu verir.

Genel olarak yaş hesaplamasına bakacak olursak 5 yaşındaki bir kedi insan yaşı ile 35, 3 yaşında orta ırktan olan bir köpek ise insan yaşı ile 24'tür.

Tabii ki en doğru bilgi için veterinerinize danışabilirsiniz.

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