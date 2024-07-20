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Paris Olimpiyat Oyunları'nın Açılışında Bayrağımızı Taşıyacak Sporcularımız Belli Oldu

Paris Olimpiyat Oyunları'nın Açılışında Bayrağımızı Taşıyacak Sporcularımız Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 11:04

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde ay-yıldızlı bayrağımızı taşıyacak sporcuları açıkladı.

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26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek tören ile açılışı yapılacak Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını taşıyacak milli sporcular belli oldu.

26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek tören ile açılışı yapılacak Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını taşıyacak milli sporcular belli oldu.

Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda bayrağımızı, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'un taşıyacağını bildirdi.

Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda bayrağımızı, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'un taşıyacağını bildirdi.

Tokyo 2020'de kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olmuştu.

Tokyo 2020'de kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olmuştu.

Erkekler klasik yayda şampiyon olan Mete Gazoz ise okçuluk branşında Türkiye'ye tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı.

Erkekler klasik yayda şampiyon olan Mete Gazoz ise okçuluk branşında Türkiye'ye tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı.
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