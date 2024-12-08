Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nden MasterChef'in Olaylı Elemesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nden MasterChef'in Olaylı Elemesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
8 Aralık Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de bu akşam gerçekleşen elemenin ardından 8 yarışmacı kaldı. Kıyasıya mücadele sürerken geceye jüri kararları damga vurdu. Hafta boyunca elenecek yarışmacıyla ilgili iddiaların ortaya atıldığı yarışmada zorlu bir mücadele yaşandı. Gecenin sonunda 9. olarak yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu.
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2. 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın moderatörlüğünde sahiplerini buldu. İki aşamalı olarak belirlenen ödüllerde karar % 70 oranında halkın oldu. Her sene büyük bir ilgiyle izlenen ödül töreninde bu yıla da ödül konuşmaları damga vurdu. Oldukça değerli konuşmaların yer aldığı sahnede, En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü Melisa Duru Ünal ile paylaşan Sarp Kaan Altınçapa duygu dolu bir konuşma yaptı. Tüyleri diken diken eden konuşmasında Narin'i unutmayan minik oyuncu, herkesi duygulandırdı.
3. 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sonunda sahiplerini buldu. Merakla ve heyecanla beklenen geceye özellikle kadın sanatçıların yaptıkları konuşmalar damga vurdu. En İyi Dizi Ödülü'nü almak üzere İnci Taneleri ekibi adına sahneye çıkan Hazar Ergüçlü de konuşmasıyla herkesi duygulandırdı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için adalet çağrısında bulunan ünlü oyuncu, Adıyaman'da İSİAS Hotel’de hayatını kaybedenlere dikkat çekerek 24 Aralık'taki dava için destekte bulunulmasını istedi.
4. 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Ödül töreni öncesi kırmızı halıda izlediğimiz ünlü akınında kimi röportajlar önemli mesajlar barındırıyordu. O mesajlardan birini veren de Çağlar Ertuğrul'du. Ünlü oyuncu 2024 yılını değerlendirirken sonunda üzüldüğünü dile getirdi. Sebebi ise erken final kararı alan Kalpazan dizisiydi.
5. 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri belli oldu. En prestijli ödüllerden biri olarak görülen ödül töreninde birbirinden ünlü isimler yer aldı. Kimi ödüller beklenen isimlere gitti, kimi ödüllerse epey şaşırttı. Bakalım Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde hangi isimler ödül almış?
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6. Geçtiğimiz hafta dizi dünyasında herkesi şaşırtan bir gelişme yaşanmıştı. Bir dizinin senaristlerinin yapım ekibiyle sorun yaşadığı söylenmişti ve bu iddiaların ardından da Bahar dizisinin senaristlerinin diziden ayrıldığı öğrenilmişti. Diziyle ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni senaristinin Deniz Akçay olduğu öğrenildi. Ünlü senaristin daha önce yönettiği dizinin hatırlanmasıyla da ortalık şenlendi.
7. Melisa Döngel açıklamalarıyla sıkça magazin manşetlerine damgasını vuruyor biliyorsunuz ki. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla kombinlerini de konuşturan ünlü güzelin bu sefer gündem olmasındaki neden Döngel'in 'Holding' dizisindeki İngilizce performansı oldu. Kimileri ünlü oyuncunun aksanını çok beğenirken kimileri de fena topa tuttu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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