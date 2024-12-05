Yaprak Dökümü'ndeki Ferhunde'yle Hayatımızda Ayrı Sayfa Açan Deniz Çakır'dan Karakteriyle İlgili İtiraf
Yaprak Dökümü'ndeki Ferhunde'yle Hayatımızda Ayrı Sayfa Açan Deniz Çakır'dan Karakteriyle İlgili İtiraf
Son dönemde her gün editlerini izlediğimiz Yaprak Dökümü, izlediğimiz en efsane dizilerden biri olma özelliğini hala koruyor. Dizideki her bir karakter o kadar ikonikti ki unutmak mümkün bile değil aslında. Özellikle Ferhunde, lugatımıza 'Ferhunde gibi olmak' deyimini kazandırdı. Role hayat veren Deniz Çakır, yıllar sonra karakteriyle ilgili konuştu.
İtirafta bulunan Çakır, 'O benden daha kadındı.' dedi.
Kaynak: Empati / Ahmet Mümtaz Taylan
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Şu kadronun efsaneliğine bir bakar mısınız? Adeta Şampiyonlar Ligi gibi... Hem çocukluk travmamız olan hem de aşırı bağlandığımız dizi son zamanlarda epey konuşuluyor.
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Neredeyse her sahnesinin X'te sık sık döndüğü Yaprak Dökümü, her bir karakterini ayrı ayrı analiz ettiğimiz ve en haksızına bile hak verdiğimiz bir dizi aynı zamanda.
Orta Doğu ve Balkanların en "yılan" karakteri Ferhunde'yi bile anlıyoruz. Onun neden bu kadar kötü olduğuna dair çıkarımlar yaptık ve bir şekilde hak verdik kendisine.
Karaktere hayat veren Deniz Çakır da bizimle aynı duyguları paylaşıyor olacak ki, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında karakteriyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.
Deniz Çakır, karakteriyle ilgili olarak şunları söyledi:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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