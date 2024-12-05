Yaprak Dökümü'ndeki Ferhunde'yle Hayatımızda Ayrı Sayfa Açan Deniz Çakır'dan Karakteriyle İlgili İtiraf

Son dönemde her gün editlerini izlediğimiz Yaprak Dökümü, izlediğimiz en efsane dizilerden biri olma özelliğini hala koruyor. Dizideki her bir karakter o kadar ikonikti ki unutmak mümkün bile değil aslında. Özellikle Ferhunde, lugatımıza 'Ferhunde gibi olmak' deyimini kazandırdı. Role hayat veren Deniz Çakır, yıllar sonra karakteriyle ilgili konuştu.

İtirafta bulunan Çakır, 'O benden daha kadındı.' dedi.

Kaynak: Empati / Ahmet Mümtaz Taylan