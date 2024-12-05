Ezgi Mola ve Salih Bademci Başrolde! ATV'nin Yeni Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldı
Ezgi Mola ve Salih Bademci Başrolde! ATV'nin Yeni Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Ezgi Mola ile Salih Bademci'yi bir araya getiren atv dizisi 'Yeni Bir Gün'ün oyuncu seçimleri tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ikilinin ardından diziye Nur Sürer'in de dahil olduğu duyurulmuştu. Şimdiyse İngiliz dizisinden uyarlama olan bu diziden yeni bir oyuncu haberi daha var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Aldatmak' ve 'Magarsus' dizileriyle ekrana gelen Berkay Ateş kadroya dahil oldu. İşte detaylar...
Kaynak: Birsen Altuntaş
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İngiliz dizisi 'Keeping Faith'ten uyarlanan 'Yeni Bir Gün' dizisinin oyuncu seçimleri son hızıyla devam ediyor.
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Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola ile Salih Bademci'nin yer alacağı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuş ve ikilinin hayranları arasında bu haber heyecan uyandırmıştı.
Atv'de ekranlara gelecek olan diziden şimdi de yepyeni haberler var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre en son 'Aldatmak' ve 'Magarsus' dizileriyle ekrana gelen Berkay Ateş dizinin kadrosuna dahil oldu.
Dizide Ezgi Mola avukat Nehir rolündeyken Salih Bademci onun eşi avukat Serdar'ı canlandıracak. Berkay Ateş ise Tuna karakterine hayat verecek.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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