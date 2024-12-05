Ezgi Mola ve Salih Bademci Başrolde! ATV'nin Yeni Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldı

Ezgi Mola ile Salih Bademci'yi bir araya getiren atv dizisi 'Yeni Bir Gün'ün oyuncu seçimleri tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ikilinin ardından diziye Nur Sürer'in de dahil olduğu duyurulmuştu. Şimdiyse İngiliz dizisinden uyarlama olan bu diziden yeni bir oyuncu haberi daha var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Aldatmak' ve 'Magarsus' dizileriyle ekrana gelen Berkay Ateş kadroya dahil oldu. İşte detaylar...

Kaynak: Birsen Altuntaş