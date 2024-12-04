Kızıl Goncalar'da Vahit'i Canlandıran Tolga Tekin'in Diziden Ayrılıp Ayrılmayacağı Belli Oldu
Kızıl Goncalar'da Vahit'i Canlandıran Tolga Tekin'in Diziden Ayrılıp Ayrılmayacağı Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
Kızıl Goncalar'da Vahit karakterini canlandıran Tolga Tekin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. İzleyenler bilir, son bölümde karakteri bıçaklanıp denize atılmıştı. Bölüm sonunda ölüp ölmediği kafaları karıştırmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tolga Tekin'den yeni haber var. İşte detaylar...
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NOW kanalında her pazartesi ekranlara gelen Kızıl Goncalar dizisi, her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından çok konuşulup tartışılıyor.
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Geçtiğimiz hafta Tolga Tekin'in canlandırdığı Vahid bıçaklanıp denize atılmıştı. Haliyle Kızıl Goncalar fanları Vahid'in ölüp ölmediğini sorgulayan paylaşımlar yapmıştı.
Ve nihayet Tolga Tekin cephesinden yepyeni bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tolga Tekin Kızıl Goncalar ekibine veda etti. Diziye ise yeni oyuncuların geleceğini aktardı.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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