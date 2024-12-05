Farah Zeynep Abdullah ve Serhat Karagöz Öyle Bir Geçer Zaman ki'deki İkonik Sahneyi Yeniden Canlandırdı!

2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki sadece yayınlandığı dönemin değil, günümüzün bile en çok konuşulan yapımlarından biri. Büyük bir ilgiyle izlenen ve gelmiş geçmiş en iyi dram dizilerinden biri olarak görülen Öyle Bir Geçer Zaman ki ikonik sahneleri ve karakterleriyle hafızamıza kazınmıştı. Dizide Aylin karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, ilk işi olmasına rağmen büyük bir başarı yakalamıştı.