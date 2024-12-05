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Farah Zeynep Abdullah ve Serhat Karagöz Öyle Bir Geçer Zaman ki'deki İkonik Sahneyi Yeniden Canlandırdı!

Farah Zeynep Abdullah ve Serhat Karagöz Öyle Bir Geçer Zaman ki'deki İkonik Sahneyi Yeniden Canlandırdı!

farah zeynep abdullah
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.12.2024 - 10:40

2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki sadece yayınlandığı dönemin değil, günümüzün bile en çok konuşulan yapımlarından biri. Büyük bir ilgiyle izlenen ve gelmiş geçmiş en iyi dram dizilerinden biri olarak görülen Öyle Bir Geçer Zaman ki ikonik sahneleri ve karakterleriyle hafızamıza kazınmıştı. Dizide Aylin karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, ilk işi olmasına rağmen büyük bir başarı yakalamıştı.

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2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki gelmiş geçmiş en başarılı dram dizilerinden biri kabul ediliyor.

2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki gelmiş geçmiş en başarılı dram dizilerinden biri kabul ediliyor.

Dizide rol alan pek çok genç isim bir anda ünlü oldu ve tüm oyuncuların güzel işlerde oynamasını sağladı.

Dizide rol alan pek çok genç isim bir anda ünlü oldu ve tüm oyuncuların güzel işlerde oynamasını sağladı.

Dizide Aylin ve Murat karakterlerinin unutulmaz bir sahnesi vardı hatırlarsanız. Soner'i seven Aylin, kardeşi Murat'la evliydi ve yatak odası sahnesinde Murat'ı geri çevirmişti.

Dizide Aylin ve Murat karakterlerinin unutulmaz bir sahnesi vardı hatırlarsanız. Soner'i seven Aylin, kardeşi Murat'la evliydi ve yatak odası sahnesinde Murat'ı geri çevirmişti.

O ikonik sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

Yıllar sonra bir araya gelen Farah Zeynep Abdullah ve Serhat Osman Karagöz, o sahneyi yeniden canlandırdı.

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Bu harika videoya sosyal medyadan yorum yağdı.

Bu harika videoya sosyal medyadan yorum yağdı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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