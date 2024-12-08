Jürinin Kararı Tepki Topladı! MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?
Jürinin Kararı Tepki Topladı! MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'de bu akşam gerçekleşen elemenin ardından 8 yarışmacı kaldı. Kıyasıya mücadele sürerken geceye jüri kararları damga vurdu. Hafta boyunca elenecek yarışmacıyla ilgili iddiaların ortaya atıldığı yarışmada zorlu bir mücadele yaşandı. Gecenin sonunda 9. olarak yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu.
MasterChef'te bu hafta kim elendi? Gelin birlikte bakalım...
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MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta elenen isim Kaan olmuştu.
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Bu hafta Mavi takım kaptanı Emre olurken, rakip olarak Kırmızı takım kaptanlığına Onur'u seçti.
Takımlar şu şekilde belirlendi:
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İlk dokunulmazlığı Mavi takımın kazanmasıyla birlikte Kırmızı takımdan ilk eleme adayı Şirin oldu.
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İkinci dokunulmazlığı bu kez Kırmızı takım kazandı. Mavi takımın eleme adayı ise Beyza oldu.
Üçüncü dokunulmazlığı Kırmızı takımın kazanmasının ardından eleme adayı Emre oldu.
Bu hafta ödül oyununu Onur kazandı.
Haftanın son eleme adayı Erim oldu.
Yarışmaya veda eden isim Emre oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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