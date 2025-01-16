Özel Okul Fiyatlarına İsyan Ederken Mükemmel Bir Fikir Bulan Adamın Yorumu Viral Oldu
Özel Okul Fiyatlarına İsyan Ederken Mükemmel Bir Fikir Bulan Adamın Yorumu Viral Oldu
Çocuk okutmak bu devirde gerçekten zor. Çocuğu özel okula göndermek ise her zamankinden daha lüks. Son gelen zamlardan sonra özel okulların fiyatları neredeyse uzay seviyesine çıktı. Bu fahiş fiyatlarla ilgili bie sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum ise viral oldu.
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Özel okulların yıllık fiyatları inanılmaz rakamlara ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formüle göre hesaplanan özel okul fiyatlarına bu yıl % 54,80 oranında zamlandı.
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Zamlardan sonra özel okulların 1 milyon TL'ye yaklaşan fiyatları ise sosyal medyada dolaşmaya başladı.
Yorumu yapan kişiye sosyal medya kullanıcılarından da destek geldi 👇
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