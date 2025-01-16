Özel Okul Fiyatlarına İsyan Ederken Mükemmel Bir Fikir Bulan Adamın Yorumu Viral Oldu

Çocuk okutmak bu devirde gerçekten zor. Çocuğu özel okula göndermek ise her zamankinden daha lüks. Son gelen zamlardan sonra özel okulların fiyatları neredeyse uzay seviyesine çıktı. Bu fahiş fiyatlarla ilgili bie sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum ise viral oldu.