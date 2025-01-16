onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özel Okul Fiyatlarına İsyan Ederken Mükemmel Bir Fikir Bulan Adamın Yorumu Viral Oldu

Özel Okul Fiyatlarına İsyan Ederken Mükemmel Bir Fikir Bulan Adamın Yorumu Viral Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
16.01.2025 - 12:25

Çocuk okutmak bu devirde gerçekten zor. Çocuğu özel okula göndermek ise her zamankinden daha lüks. Son gelen zamlardan sonra özel okulların fiyatları neredeyse uzay seviyesine çıktı. Bu fahiş fiyatlarla ilgili bie sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum ise viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özel okulların yıllık fiyatları inanılmaz rakamlara ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formüle göre hesaplanan özel okul fiyatlarına bu yıl % 54,80 oranında zamlandı.

Özel okulların yıllık fiyatları inanılmaz rakamlara ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formüle göre hesaplanan özel okul fiyatlarına bu yıl % 54,80 oranında zamlandı.

Zamlardan sonra özel okulların 1 milyon TL'ye yaklaşan fiyatları ise sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Zamlardan sonra özel okulların 1 milyon TL'ye yaklaşan fiyatları ise sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Bir kullanıcısının özel okulların fahiş fiyatlarıyla ilgili yaptığı yorum ise gündem oldu: "Özel okula verilen paralarla döviz alsak, altın alsak çocuk lisede zengin olur zaten"

Yorumu yapan kişiye sosyal medya kullanıcılarından da destek geldi 👇

Yorumu yapan kişiye sosyal medya kullanıcılarından da destek geldi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın